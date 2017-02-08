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«Торнадо» ударит по сигналам ГЛОНАСС

Новейшая система залпового огня получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Новейшая российская система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получит дальнобойную высокоточную ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС. Новинка разработана и выпускается научно-производственным объединением «Сплав». По мнению экспертов, новый боеприпас сможет поражать даже миниатюрные цели размером не более одного метра и на расстоянии в несколько сотен километров. Точность ракеты не зависит ни от погоды, ни от времени суток.

Как рассказали «Известиям» информированные источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, новая ракета для «Торнадо» сейчас находится в высокой степени технической готовности. Боеприпас уже проходит испытание.

— Есть принципиально новые системы залпового огня, как «Торнадо-С». Это новый управляемый снаряд с высокими дальностями, — заявил «Известиям» первый заместитель генерального директора НПО «Сплав» Николай Макаровец, отвечая на вопрос о новых боеприпасах для систем залпового огня.

300-мм «Торнадо-С» — это реактивная система залпового огня нового поколения. Уже в следующем году она должна заменить самое грозное оружие российских артиллеристов — легендарные сверхдальнобойные системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров.

На новой РСЗО трубы — направляющие ракет поместили в специальные контейнеры. Благодаря такому решению перезарядить «Торнадо» с помощью крана можно за считаные минуты. На «Смерчах» это занимает 15–16 минут, поскольку приходится поодиночке перезаряжать каждую направляющую.

Как рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Milutaryrussia Дмитрий Корнев, принцип работы ракеты, корректируемой по ГЛОНАСС, достаточно прост. Перед стартом в ее головку самонаведения закладываются координаты цели. В полете ракета с помощью газодинамических рулей корректирует свою траекторию, чтобы точно поразить заданную точку. ГЛОНАСС-навигация позволяет уничтожать даже цели размером менее одного метра. При этом точность боеприпаса не зависит от погоды и времени суток.  

— Выбор системы наведения по данным ГЛОНАСС вполне оправданное решение, — говорит Корнев. — Для ракеты калибра 300-мм головка самонаведения (ГСН) с радиолокатором будет неэффективна. Она серьезно увеличит стоимость боеприпаса. Наводить ракеты, поражающие цели на сотни километров, по лазерному лучу будет очень сложно. Надо непрерывно держать в воздухе беспилотник или разведывательную группу с целеуказателями. Нельзя забывать, что сейчас есть специальные системы, обнаруживающие и подавляющие лазерное излучение.

Первые ракеты со спутниковой коррекцией для РСЗО М270 появились в 2000-х годах в арсенале армии США. Боеприпасы, получившие индекс GMLRS, закуплены Великобританией, Францией, ФРГ, Италией и даже Финляндией. Сейчас ракеты интенсивно используются в операции в Афганистане.  

— Помимо американских ракет, на международном рынке вооружения достаточно много ракет с коррекцией по спутникам, — рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — В частности, широкую номенклатуру такой продукции предлагает Китай. Но для дальнобойных крупнокалиберных РСЗО корректируемых ракет практически нет. Можно вспомнить недавно испытанную украинскую «Ольху» и ракету для белорусского РСЗО «Полонез». Если российская ракета будет достаточно дешевой, то на нее будет спрос. В первую очередь в покупке таких боеприпасов заинтересованы страны, уже закупившие «Смерчи».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

«Торнадо» ударит по сигналам ГЛОНАСС

«Торнадо» ударит по сигналам ГЛОНАССНовейшая система залпового огня получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией

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