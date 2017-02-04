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МИД Ирана: Тегеран примет меры в ответ на санкции США

Исламская республика считает, что позиция США в связи с ракетной программой противоречит резолюции Совбеза ООН

Иран примет ответные меры в связи с новыми санкциями со стороны США, говорится в заявлении МИД ИРИ, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Исламская Республика Иран будет симметрично отвечать на все действия, которые направлены против интересов иранского народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве встречного действия будут введены ограничения в отношении отдельных американских лиц и компаний, которые «оказывают покровительство экстремистским и террористическим группировкам, содействуют убийству и подавлению беззащитного мирного населения в регионе».

«Укрепление ракетного потенциала страны в целях обороны — законное право иранского народа», — подчеркивается в заявлении.

МИД Ирана считает, что американские санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой «противоречат обязательствам США и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН».

«Исламская республика не позволит реализоваться опасным проискам сионистского режима и его покровителей, направленным на разжигание войны», — отметили в иранском МИДе.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

МИД Ирана: Тегеран примет меры в ответ на санкции США

МИД Ирана: Тегеран примет меры в ответ на санкции СШАИсламская республика считает, что позиция США в связи с ракетной программой противоречит резолюции Совбеза ООН

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