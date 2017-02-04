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Колумбийского подростка Малыша Боба подозревают в 30 убийствах

По данным следствия, 17-летний юноша возглавлял преступную группировку в городе Кали

Полиция Колумбии сообщила о задержании 17-летнего местного жителя по прозвищу Малыш Боб, который подозревается в совершении по меньшей мере 30 убийств на территории города Кали, передает «РИА Новости» со ссылкой на эфир колумбийской радиостанции Blu.

Командующий полицией Кали Уго Касас уточнил, что подростку будет предъявлено обвинение, в частности, в совершении двойного убийства в торговом центре на юге города. Это преступление запечатлели камеры видеонаблюдения.

Следствие полагает, что подросток с детства входил в состав одной из бандитских группировок, орудующих на улицах Кали, а потом создал свою собственную банду. Совершать убийства Малыш Боб якобы начал в 12-летнем возрасте.

Колумбийские законы таковы, что даже несмотря на тяжесть преступлений и их количество подросток, скорее всего, не попадет за решетку пожизненно — максимальное наказание для несовершеннолетнего составляет восемь лет лишения свободы.

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Колумбийского подростка Малыша Боба подозревают в 30 убийствах

По данным следствия, 17-летний юноша возглавлял преступную группировку в городе Кали

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