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В ЛНР объявлен траур в связи с гибелью полковника Анащенко

Соответствующий указ подписал глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявил 5 февраля днем траура в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко в результате взрыва в Луганске.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы ЛНР.

«Выражая скорбь в связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя командира корпуса народной милиции ЛНР полковника Анащенко Олега Владимировича, соболезнуя его родным и близким... постановляю объявить 5 февраля 2017 года днем траура в Луганской народной республике», — сообщил Игорь Плотницкий.

Кроме того, глава ЛНР в своем послании, опубликованном Луганскинформцентром, заявил, что Олег Анащенко навсегда останется в памяти каждого жителя республики.

«С первых дней войны плечом к плечу мы боролись за нашу свободу и независимость, отстаивая каждую пядь родной земли. С этим человеком связаны наши первые боевые достижения и победы», — подчеркнул Игорь Плотницкий.

Напомним, утром в субботу в результате взрыва автомобиля в Луганске погиб первый замглавы народной милиции ЛНР Олег Анащенко. В ведомстве назвали произошедшее терактом.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

В ЛНР объявлен траур в связи с гибелью полковника Анащенко

Соответствующий указ подписал глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий

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