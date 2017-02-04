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Россия отказала Киеву в экстрадиции бойцов «Беркута»

Украинские спецназовцы получили гражданство РФ

Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Россия отказала Киеву в экстрадиции 12 бывших бойцов «Беркута», поскольку они получили российское гражданство.

Об этом заявил представитель украинской генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«На сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство России», – цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что спецназовцы видимо получили гражданство РФ в упрощенном режиме.

При этом Горбатюк заметил, что Украина затребовала экстрадиции 21 «беркутовца». На родине спецназовцев обвиняют в расстреле людей во время акций протеста на майдане. В свою очередь, бывший президент страны Виктор Янукович отрицает эти обвинения.

Читайте также: Янукович заявил, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людям

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Россия отказала Киеву в экстрадиции бойцов «Беркута»

Россия отказала Киеву в экстрадиции бойцов «Беркута»Украинские спецназовцы получили гражданство РФ

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