Россия отказала Киеву в экстрадиции бойцов «Беркута»

Россия отказала Киеву в экстрадиции 12 бывших бойцов «Беркута», поскольку они получили российское гражданство.

Об этом заявил представитель украинской генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«На сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство России», – цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что спецназовцы видимо получили гражданство РФ в упрощенном режиме.

При этом Горбатюк заметил, что Украина затребовала экстрадиции 21 «беркутовца». На родине спецназовцев обвиняют в расстреле людей во время акций протеста на майдане. В свою очередь, бывший президент страны Виктор Янукович отрицает эти обвинения.

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