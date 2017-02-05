Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп будет совместно работать с Москвой и Киевом для мира на Украине

Об этом американский лидер заявил в разговоре со своим украинским коллегой Петром Порошенко

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности сотрудничать с Россией, Украиной и другими странами в вопросе восстановления мира в Донбассе. Такое заявление он сделал в субботу в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы будем работать совместно с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы восстановить мир на границе (Украины. — Прим.)», — приводит Reuters слова американского лидера.

Он также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в Донбассе.

Читайте также:

Две недели Дональда Трампа

Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи​​​​​​​

    Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

    Трамп будет совместно работать с Москвой и Киевом для мира на Украине

    Трамп будет совместно работать с Москвой и Киевом для мира на УкраинеОб этом американский лидер заявил в разговоре со своим украинским коллегой Петром Порошенко

    скопируйте этот текст к себе в блог:
    ﻿

    Мнение

    Владлена Калашникова

    общественный деятель

    Все мнения

    Мнение

    Алексей Мухин

    политолог

    Все мнения

    Мнение

    Олег Морозов

    сенатор

    Все мнения

    Мнение

    Анатолий Аксаков

    депутат

    Все мнения

    Мнение

    Альбина Холгова

    эксперт

    Все мнения

    Мнение

    Николай Азаров

    политик

    Все мнения

    Мнение

    Виктор Литовкин

    обозреватель

    Все мнения

    Мнение

    Сергей Заграевский

    художник

    Все мнения

    Мнение

    Анатолий Кучерена

    адвокат

    Все мнения

    Мнение

    Денис Денисов

    политолог

    Все мнения

    Мнение

    Габор Штир

    политический аналитик

    Все мнения

    Мнение

    Андрей Грозин

    политолог

    Все мнения
    реклама
    Закрыть

    Цитировать в комментарии
    Сообщить об ошибке