Трамп будет совместно работать с Москвой и Киевом для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности сотрудничать с Россией, Украиной и другими странами в вопросе восстановления мира в Донбассе. Такое заявление он сделал в субботу в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы будем работать совместно с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы восстановить мир на границе (Украины. — Прим.)», — приводит Reuters слова американского лидера.

Он также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в Донбассе.