МИД РФ: Не США хотят вбить клин между РФ и Ираном, а американские СМИ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что публикации некоторых американских СМИ о намерении администрации США вбить клин в отношениях между Россией и Ираном является голословной спекуляцией.

«Это Wall Street Journal (WSJ) хочет вбить клин. Сегодня WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций и безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях», — сказал Рябков, отметив, что в Кремле соответственное отношение к таким изданиям.



Он подчеркнул, что Россия не меняет и не собирается менять свое отношение к Ирану. Кроме того, Москва не одобряет и сожалеет в связи с введением новых санкций Вашингтона в отношении Тегерана.



«Санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», — цитирует слова Рябкова агентство «РИА Новости».



Накануне газета WSJ со ссылкой на источники в европейских и арабских странах информировала, что администрация президента США Дональда Трампа якобы ищет возможности для того, чтобы «вбить клин» между РФ и Ираном.



Таким образом, как отмечало издание, это поможет положить конец конфликту в Сирии и сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство»).



Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран основным террористическим государством, которое не уважает Вашингтон, однако против него не планируется применять военную силу.

