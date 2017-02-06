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Понедельник,
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МИД РФ: Не США хотят вбить клин между РФ и Ираном, а американские СМИ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал публикацию WSJ «голословной спекуляцией»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что публикации некоторых американских СМИ о намерении администрации США вбить клин в отношениях между Россией и Ираном является голословной спекуляцией.

«Это Wall Street Journal (WSJ) хочет вбить клин. Сегодня WSJ и многие другие не занимаются ничем, кроме как выискиванием поводов для голословных спекуляций и безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях», — сказал Рябков, отметив, что в Кремле соответственное отношение к таким изданиям.

Он подчеркнул, что Россия не меняет и не собирается менять свое отношение к Ирану. Кроме того, Москва не одобряет и сожалеет в связи с введением новых санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

«Санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», — цитирует слова Рябкова агентство «РИА Новости».

Накануне газета WSJ со ссылкой на источники в европейских и арабских странах информировала, что администрация президента США Дональда Трампа якобы ищет возможности для того, чтобы «вбить клин» между РФ и Ираном.

Таким образом, как отмечало издание, это поможет положить конец конфликту в Сирии и сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГ («Исламское государство»).

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран основным террористическим государством, которое не уважает Вашингтон, однако против него не планируется применять военную силу.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

МИД РФ: Не США хотят вбить клин между РФ и Ираном, а американские СМИ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал публикацию WSJ «голословной спекуляцией»

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