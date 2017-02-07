Аресты доведут Турцию до референдума

Силы безопасности Турции арестовали, по последним данным, около 800 человек по подозрению в связях с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). По информации источника «Известий», близкого к дипломатическим кругам Анкары, аресты проводятся не только в рамках борьбы с терроризмом, но и в контексте подготовки референдума по проекту новой конституции. Обновленный основной закон предполагает переход от парламентской к президентской республике. В России при этом отмечают изменение подходов Турции к противостоянию ИГИЛ.

О том, что последние аресты в Турции сотен подозреваемых в связях с ИГИЛ обусловлены подготовкой к референдуму о новой конституции страны, «Известиям» рассказал источник, близкий к дипломатическим кругам в Анкаре.

— Голосование, как ожидается, пройдет в апреле. И сейчас президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану необходимо справиться с двумя проблемами: экономическим кризисом и разгулом терроризма. Это позволит ему гарантированно заручиться необходимым уровнем поддержки со стороны турецкого населения. Таким образом, последние аресты надо рассматривать еще и в этом ключе, — сказал источник.



В Турции за два дня, 4 и 5 февраля, задержали 763 человека, которых подозревают в связях с ИГИЛ. Об этом сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на Главное управление безопасности. Таким образом, речь идет об одной из крупнейших за последние годы полицейских операций на территории страны против террористов запрещенной группировки.

Как полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, это еще раз свидетельствует о смене отношения руководства Турции к тем силам, на деятельность которых раньше Анкара закрывала глаза.

— Позиция Турции по ИГИЛ сильно изменилась. Эрдоган увидел, что члены именно этой группировки проводят против представителей турецкой власти теракты. Причем зачастую боевики являются инструментом в руках противников турецкого президента, — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор отметил, что масштабные аресты могут восприниматься негативно в самом турецком обществе, поскольку наряду с террористами задерживают и политических оппонентов Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее на международном уровне в адрес Анкары не раз звучали обвинения в том, что власти страны закрывают глаза на деятельность боевиков ИГИЛ. Кроме того, Турцию упрекали в пособничестве и спонсировании экстремистов, а также в торговле контрабандной нефтью с захваченных террористами месторождений в Сирии и Ираке.

В последние годы Турция все чаще подвергается атакам и со стороны тех, кого, как считается, она раньше поддерживала. Так, в октябре 2015 года в результате терактов в Анкаре погибли 100 человек. Еще 45 погибли в июне 2016-го, после того как смертники подорвали себя в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле. Последняя масштабная атака произошла в одном из ночных клубов Стамбула 1 января. Тогда жертвами вооруженного нападения стали 39 человек.

В итоге Анкара отказалась от политики бездействия и развернула против ИГИЛ масштабную борьбу. Только за 2016 год, как сообщает турецкое агентство «Анадолу», в стране по подозрению в связях с группировкой были задержаны около 3,5 тыс. человек. Из них почти 1300 по состоянию на конец года находились под арестом. Также с августа прошлого года Турция проводит против ИГИЛ на территории соседней Сирии военную операцию «Щит Евфрата».

