Дагестанская рулетка

На территории Махачкалинского морского торгового порта может быть создана развлекательная зона с двумя казино. Такой проект, по словам источников «Известий», продвигает бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Эксперты оценивают общий объем инвестиций в проект более чем в $100 млн.

По проекту реконструкции морского торгового порта в Махачкале (копия есть в распоряжении «Известий»), на территории порта может быть построен торгово-развлекательный комплекс, включающий в себя яхт-клуб, гостиницу, торговый центр, а также букмекерские конторы и два казино. Проект выполнен по заказу компании «Нафта-Москва», ассоциируемой с Сулейманом Керимовым, одной из наиболее влиятельных фигур в Дагестане.



В «Нафта-Москва» предпочли официально не комментировать проект. Представитель Сулеймана Керимова в Совете Федерации Алексей Красовский также воздержался от комментариев.



По словам источника, близкого к «Нафта-Москва», проект застройки портовой территории разработан турецким архитектурным бюро. В настоящее время идет оценка необходимых объемов инвестиций. Вместе с тем, по данным одного из источников, знакомых с проектом, пока не решен вопрос с получением разрешения на открытие казино на территории будущей развлекательной зоны — для этого необходимо вносить изменения в законодательные акты федерального уровня и принимать нормативный акт о придании территории статуса игорной зоны.

На территории России игорная деятельность с 1 июля 2009 года разрешена в нескольких специально отведенных зонах: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в Приморском крае. В начале этого года в России открылась еще одна, пятая, зона казино — на территории Красной Поляны в Сочи. Постановление о ее создании было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в августе 2016 года. Игорная зона в Крыму может появиться до 2019 года, ее проект находится в стадии обсуждения.



Создание и ликвидация игорных зон регулируются соответствующим федеральным законом. Согласно ему, высший исполнительный орган государственной власти субъекта, на территории которого предполагается создание игорной зоны, представляет заявление в Министерство финансов, которое, в свою очередь, вносит проект в правительство.



Пресс-служба правительства Республики Дагестан не ответила на запрос «Известий». Но источник, близкий к правительству республики, подтвердил, что подобный проект прорабатывается.

Если дагестанский проект организации игорной зоны будет реализован, Махачкалинский торговый порт по своему основному назначению использоваться перестанет.



— Порт как актив компании интересен, несмотря на все его проблемы и долги. Однако компания «Нафта-Москва» портовым бизнесом не занимается, поэтому появилась мысль сделать на месте порта большой развлекательный комплекс. Проект развлекательно-игорной зоны мог бы «выстрелить», — пояснил источник, близкий к правительству Республики Дагестан.

В махачкалинском порту есть две территории: сухогрузная гавань и нефтеналивная гавань. В сухогрузной гавани планируется расположить яхт-клуб с девятью пирсами для швартовки судов. А на месте нефтеналивной гавани расположить основной массив зданий и сооружений: большой торговый центр, отель, букмекерские конторы, казино. Согласно проекту, площадь застройки развлекательного центра — 50 тыс. кв. м.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, речь может идти о значительных суммах инвестиций. Например, директор отдела управления строительством CBRE в России Михаил Каплун оценивает строительство 1 кв. м торгово-развлекательного центра в 40 тыс. рублей. А по словам заместителя директора по развитию, индустрии гостеприимства CBRE Станислава Ивашкевича, строительство отеля может стоить $150 тыс. за номер. Таким образом, только стоимость отеля можно оценить в $75 млн.

В то же время планы по застройке территорий порта противоречат планам по созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса на базе Махачкалинского морского торгового порта — Минкавказ РФ включило данный проект в список приоритетных. Перспективы развития Махачкалинского торгового порта и его вхождения в Каспийский транспортно-логистический комплекс обсуждали 30 января представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и правительства Дагестана. При этом ранее председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов говорил, что появилась тревожная тенденция уменьшения грузового потока через махачкалинский порт, что в будущем может повлечь за собой негативные экономические последствия. По поручению вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина проект стратегии развития российских морских портов Каспийского бассейна должен быть внесен на рассмотрение в правительство РФ до 15 февраля.

Приватизация махачкалинского порта была предусмотрена программой правительства сначала на 2011–2013 годы, затем перенесена на 2014–2016 годы. В конце декабря прошлого года был завершен процесс акционирования предприятия, и сейчас 100% акций порта принадлежит государству.



На заседании правительства 2 февраля 2017 года был утвержден новый план приватизации на 2017–2019 годы, в который включен Махачкалинский морской торговый порт.