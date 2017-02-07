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Вторник,
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Сенатор Керимов собирается построить в Махачкале игорную зону

Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в $100 млн

Бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов намерен построить на месте морского торгового порта в Махачкале торгово-развлекательный комплекс, включающий в себя яхт-клуб, гостиницу, торговый центр, а также букмекерские конторы и два казино.

Проект (копия есть в распоряжении «Известий») выполнен по заказу компании «Нафта-Москва», ассоциируемой с Сулейманом Керимовым. По словам источника, близкого к компании, проект застройки портовой территории разработан турецким архитектурным бюро. Эксперты оценивают общий объем инвестиций более чем в $100 млн.

Тем не менее вопрос с получением разрешения на открытие казино на территории будущей развлекательной зоны пока не решен. Для этого необходимо вносить изменения в законодательные акты федерального уровня и принимать нормативный акт о придании территории статуса игорной зоны.

В то же время планы по застройке территорий порта противоречат планам по созданию на базе Махачкалинского морского торгового порта Каспийского транспортно-логистического комплекса. Ранее Минкавказ РФ включило данный проект в список приоритетных. Проект стратегии развития российских морских портов Каспийского бассейна должен быть внесен на рассмотрение в правительство РФ до 15 февраля.

Подробнее — в материале «Известий»: Дагестанская рулетка

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Сенатор Керимов собирается построить в Махачкале игорную зону

Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в $100 млн

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