А вы-то, Билл О’Рейли, и убили-с

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании». В этих весьма сдержанных выражениях Дмитрий Песков посоветовал извиниться если не Биллу О’Рейли, сотруднику телеканала Fox News, то его начальникам. Журналист в ходе интервью с Дональдом Трампом решил укорить президента США, что тот намерен сотрудничать с президентом России: «Но ведь Путин убийца». Трамп ответил так просто и устало, что стало страшно за него: многие знания приобрели в душе миллиардера вид глубочайшей и скорбной бездны: «Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?»

Вчера журналист согласился принести извинения. Правда, с отсрочкой — аж в 2023 году. Несколько странный подход. Пресс-секретарь президента ответил, что в Кремле готовы подождать сколько надо.



Для таких, как Билл О’Рейли, тезис «Путин — убийца» — часть абсолютно чугунолитейного мировоззрения. До того как обкатать фразочку на Трампе, старина Билл в 2014 году уже обсуждал ее с одним из умнейших американских политологов Стивеном Коэном. Вот их диалог на том же Fox News:

«Билл: Путин предоставил режиму Асада вооружения на миллиард долларов. По-моему, Путин — убийца. И вы не хотите портить с ним отношения, поскольку он, возможно, в состоянии ослабить напряженность где-нибудь еще. Да ладно вам!

Стивен: Я наведу вас на противоположную мысль. Путин и только Путин убедил Асада уничтожить химическое оружие, которое вызывало у нас немалое беспокойство.

Билл: Он это сделал, потому что не хотел, чтобы США начали военные действия против Асада и, таким образом, свергли его. И это героический поступок?

Стивен: Что же Обама не заставил Асада это сделать? Его заставляет Путин. Мы отдадим ему должное за это?

Билл: Я не стану доверять Путину до тех пор, пока все химоружие не будет вывезено. Потому что я считаю Путина убийцей и нарушителем прав человека».

Как видим, оружие давно вывезено, но ирландский католик и консерватор О’Рейли непреклонен. Увы, перед нами нерушимый образец логики человека, которого, представьте, называют «четырехзвездным генералом американской журналистики». Ну не знаю. Я, конечно, Гарвардов не кончал, но на моем факультете меня, пехотинца, учили, что это опасный и дурной тон — опираться в выводах на свои личные пристрастия и бездоказательные постулаты.

Между прочим, в жизни О’Рейли был прискорбный случай, когда можно было назвать убийцей его самого. Непримиримый борец за христианские ценности, Билл с 2005 года буквально травил в статьях, программах и фильмах врача Джорджа Тиллера, который делал аборты на втором и третьем триместрах беременности по медицинским показаниям. Спасал жизни матерей. Угадайте, как он называл этого врача? Ну, разумеется! «Тиллер — убийца!» С гневом, который Биллу казался праведным, он поносил и гвоздил Тиллера на каждом углу — и проповедь возымела свое действие: верный последователь О’Рейли, неуравновешенный активист борьбы с абортами Скотт Рёдер застрелил врача прямо во время воскресной службы. И это был четвертый врач, которого убили к тому времени праведники, разделявшие взгляды О’Рейли.

Еще патриарх американской журналистики О’Рейли выступает за неукоснительное празднование Рождества, которое из дурной толерантности кое-где в Штатах отменяют, дабы не обидеть мигрантов-мусульман. Не знаю, что и сказать. В целом я согласен. Но Иосиф Бродский как-то отчеканил: «Если Евтушенко против колхозов, то я за». Вот ей-богу, такие «корреспонденты», как Билл, продвигающие христианские заповеди бульдозером, разрушают остатки моей веры в здравомыслие американцев, которая и так уж сильно подорвана тамошними протестующими против Трампа девчатами с вратами всего сущего на головах.

Не хочу заниматься домодельным фрейдизмом, но с понятиями «убийца», «убийство» у Билла О’Рейли, как мне кажется, вообще связано что-то потаенное и личное. Может быть, это связано с бытностью Билла военным корреспондентом в Сальвадоре (другой стереотипный обвинитель Владимира Путина в зловещих преступлениях — Джон Маккейн — сильно ушиблен Вьетнамом). Может быть, дело в том, что его бабушка — Уинифред Кеннеди, принадлежала клану, и вот что Билл пишет про убийство Джона Кеннеди: «Складывалось стойкое ощущение, что жестокой насильственной смертью умер кто-то из родных и дорогих мне людей».

О’Рейли вместе с соавтором выпустил целую серию книг об удачных покушениях на американских президентов, которая подтверждает меланхоличную мысль Трампа о «многих убийцах». В наборе они выглядят устрашающе, библиотечка политических ужасов. Это талантливо и ярко сделанные книги. Процитирую несколько строк: «Перед глазами до сих пор стоит… образ потрясенной Жаклин, которая в безумном отчаянии забирается на багажник президентского лимузина, пытаясь собрать осколки черепа смертельно раненного супруга».

Куда деваются талант и яркость, когда Билл О’Рейли берет интервью, не знаю. Процитирую еще кусочек из беседы с Коэном:

«Билл: Путин душит Украину. Разделяете ли вы это мнение?

Стивен: Нет. Украина сейчас — это не одна страна, а две. Одна склоняется к России, другая — к Западной Европе. Но из американской прессы об этом узнать невозможно. Скажите-ка, почему в ноябре Европейский союз при поддержке администрации Обамы говорит украинскому президенту Януковичу, выбранному демократическим путем, нравится ли вам это или нет, что Украина должна сделать выбор между Россией и Западом — это ввергло страну в нечто вроде гражданской войны и привело к насилию, которое мы наблюдаем на ее улицах. Почему вместо этого…

Билл (прерывая): Погодите…

Стивен: Почему вместо этого…

Билл: Подождите!

Стивен: Да, прошу прощения (он еще и прощения просит. — Авт).

Билл: Главное здесь то, что Путин наступил на шею избранного демократическим путем президента».

Вопросы есть? У меня нет.

