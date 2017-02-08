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Работу НКО в регионах упростят

В администрации президента пересматривают процесс доступа к госфинансированию и получению статуса поставщика общественно полезных услуг

Фото: ТАСС/Сергей Авдуевский

В управлении общественных связей администрации президента прошло совещание, в ходе которого перед вице-губернаторами субъектов, сотрудниками министерств и ведомств была поставлена задача упростить порядок получения статуса исполнителя общественно полезных услуг для социально ориентированных НКО. Об этом «Известиям» рассказал один из участников совещания и подтвердил собеседник в АП. Кроме того, решено сократить количество согласований для получения социальными НКО госфинансирования в течение двух лет.

Закон об НКО — исполнителе общественно полезных услуг вступил в силу 1 января этого года. У НКО появилась возможность получать дополнительные льготы и преференции, в том числе субсидии из бюджетов разных уровней в течение двух лет. Согласно закону исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная НКО, которая на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества и при этом не выполняет функции иностранного агента, а также не имеет задолженностей по налогам и сборам.

В ходе совещания представители регионов заявили, что пока НКО не проявляют достаточного интереса к получению нового статуса. Однако проблема не только в самих организациях, но и в отсутствии свободных бюджетных средств, которые субъекты могут направить на поддержку их деятельности. Бюджет на 2017 год уже сверстан, в этих условиях профильные региональные ведомства должны найти средства во внутриотраслевых бюджетах и перераспределить их. Однако большинство регионов оказались к этому не готовы. 

Чтобы упростить доступ к финансированию, было предложено дать НКО — исполнителю общественно-социальных услуг возможность направлять документы в профильные федеральные министерства сразу после того, как финансовую поддержку одобрили региональные власти. Это позволит избежать долгих согласований и перевести всю работу на региональный уровень с минимальным вмешательством федеральных органов исполнительной власти.

Еще один вопрос, который затронули на совещании, — отсутствие конкуренции на рынке поставщиков социальных услуг и, как следствие, незаинтересованность НКО в повышении их качества. Представители регионов также отметили, что, несмотря на основные мотивации для НКО — двухлетние гарантии финансирования и право на приоритетное получение поддержки, — последняя преференция никак не отрегулирована. Нужны гарантии, что такой приоритет действительно будет.

Участники совещания также обратили внимание на порядок получения статуса исполнителя общественно полезных услуг. Количество согласований между федеральными и региональными органами исполнительной власти — один из главных барьеров, мешающих реализации закона. Эту систему необходимо пересмотреть, сократив цепочку вовлеченных в процесс согласования органов власти, и отдать вице-губернаторам или региональному правительству возможность «авторизировать» НКО в качестве поставщика общественно-социальных услуг в своем субъекте. В случае согласия данные поступают в Минюст, который вносит НКО в специальный реестр.

Ответственность Минюста

В Министерстве юстиции сообщили, что уже подготовили поправки в закон об НКО, согласно которым органы исполнительной власти субъектов наряду с федеральными ведомствами будут наделены полномочиями по оценке качества оказываемых НКО общественно полезных услуг. Территориальные органы Минюста, в свою очередь, будут принимать решение о признании таких организаций исполнителями общественно полезных услуг с последующим включением их в реестр.

Таким образом, для статуса НКО — исполнителя общественно полезных услуг им будет достаточно обратиться в территориальные органы Минюста и получить заключение. Законопроект направлен в восемь профильных министерств, 20 февраля он поступит на отзыв в правительство.

В ходе совещания директор департамента по делам НКО Минюста Владимир Титов заметил, что пока закон не вступил в силу, сохраняются проблемы с правоприменением. У федеральных органов исполнительной власти нет информации об НКО — исполнителях общественно полезных услуг в регионах, таким образом Минюст не может выдать им соответствующие документы и включить их в реестр.

Направления и критерии оценки

О необходимости дополнительной поддержки некоммерческого сектора в социальной сфере говорил президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года в своем послании Федеральному собранию. В январе этого года премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии, призвал помогать НКО в получении нового статуса.

В конце октября прошлого года правительство определило перечень общественно полезных услуг, которые могут оказывать НКО, по двадцати направлениям. Среди них: предоставление социального обслуживания на дому, содействие в трудоустройстве молодежи и граждан, освобожденных из мест лишения свободы, услуги по реабилитации инвалидов, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, постановлением правительства было утверждено пять критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, среди которых — наличие у работников НКО необходимой квалификации, отсутствие жалоб на качество оказания услуг в течение двух лет и отсутствие НКО в реестре недобросовестных поставщиков госуслуг также в течение двух лет.

Напомним, что в России действует 140 тыс. социально ориентированных НКО. В лидеры по показателям среди поставщиков соцуслуг по итогам 2016 года вышли Башкирия (37%), Еврейский автономный округ (29%), Ингушетия (25%), Камчатский край (19%), Новосибирская область (16%), Санкт-Петербург (15%), Ханты-Мансийский автономный округ (14%), Севастополь (13%), Пермский край (12%), Брянская область (12%), Ненецкий автономный округ (11%) и Сахалинская область (10%).

Директор Агентства социальной информации (АСИ) Елена Тополева-Солдунова, принимавшая участие в совещании, напомнила, что для включения в реестр поставщиков общественно полезных услуг НКО необходимо обратиться в федеральный орган власти для получения заключения о том, что эти услуги — надлежащего качества.

— Даже небольшая организация, работающая на муниципальном уровне и, например, организующая уход на дому за пожилыми людьми, должна обращаться за получением заключения о качестве оказываемых ею услуг в федеральное министерство труда. Это долгий и сложный путь, но для того чтобы его изменить и организация могла бы получить ответ в своем регионе, понадобится внесение поправок в действующее законодательство, — рассказала Елена Тополева-Солдунова.

Для того чтобы ускорить этот процесс, в ходе совещания было решено, что заинтересованные НКО уже сейчас могут обращаться в орган власти на своей территории и от него получать заключение о качестве предоставляемых услуг. А уже затем направлять этот документ в орган федеральной власти, сообщила «Известиям» глава АСИ. 

Она отметила, что пока не все НКО знают о возможности получения статуса исполнителя общественных услуг. Однако еще большей проблемой, по ее мнению, является вопрос, каким образом региональные власти будут оказывать поддержку НКО.

— Мое мнение, что хорошо было бы определить некие пилотные регионы и на них протестировать разработанные механизмы, — уточнила она.

Еще один участник совещания, зампредседателя Совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева напомнила, что НКО, получившая статус исполнителя услуг, может рассчитывать не только и не столько на приоритетные меры поддержки, но и на предоставление субсидий на более длительный срок. Причем, по ее словам, ряд регионов в экспериментальном порядке уже предоставляли такое финансирование НКО. Юрист подчеркнула, что поскольку обеспечение мер поддержки прежде всего будет осуществляться за счет региональных бюджетов, то и расставлять эти приоритеты должны регионы.

— Региональные законы и нормативные акты могут включать условия о некоем внеконкурсном и внеочередном порядке получения мер поддержки НКО — исполнителям общественно полезных услуг. Ждать, что на всю страну будет одинаковый для всех указ президента или федеральный закон, объясняющий эти приоритеты, не нужно. Нужно просто начинать уже самим у себя в области в зависимости от своих собственных региональных особенностей эти приоритеты выстраивать, — пояснила она.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Работу НКО в регионах упростят

Работу НКО в регионах упростятВ администрации президента пересматривают процесс доступа к госфинансированию и получению статуса поставщика общественно полезных услуг

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