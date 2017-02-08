Качество государственного управления на уровне субъектов Федерации — залог успеха всего государства. Этому вопросу особое внимание уделяет президент РФ Владимир Путин. В последнее время в этом направлении обозначилось несколько трендов. Пожалуй, главный из них — ставка на молодых специалистов из технической отрасли с опытом работы в государственных структурах. Исходя из обозначенного критерия можно прогнозировать и дальнейшее обновление губернаторского корпуса.

Есть понимание, что в трансформации нуждается и сама система контроля эффективности губернаторов. Так, например, неактуальными могут стать рейтинги, на основании которых формировалась картина работы глав регионов в предыдущие избирательные кампании. Своевременно обратить внимание на поиск новых форм и критериев оценки их деятельности.

Кадровая ротация губернаторов как плановое административное мероприятие проходит регулярно — несколько раз в год весь президентский срок. С возвратом прямых губернаторских выборов процесс ротации стал привязан к единому дню голосования в сентябре каждого года.

Так, на текущей неделе подали в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Оба опытные карьерные федеральные чиновники. Оба так и не смогли организовать должного уровня взаимодействия с местными региональными элитами. Оба скорее всего получат другие места в системе государственной службы в ближайшее время. Исполнять обязанности губернатора до единого дня голосования в Пермском крае назначен Максим Решетников, экс-глава департамента экономической политики и развития Москвы, выходец из края. Врио главы Бурятии президентским указом назначен Алексей Цыденов, до того заместитель министра транспорта РФ.

Вообще, как представляется, критерии оценки работы губернаторов должны быть универсальны для всех управленческих кадров высшего звена. Экономические показатели региона, уровень жизни вверенного населения, способность организовать синергию региональных элит на благо региона, наконец способность стать и быть региональным лидером.

Неприемлемы в любой форме проявления коррупции и наличие любых активов за рубежом. Для таких категорий бывших управленцев предусмотрена отставка в связи с утратой доверия. Для нарушителей закона и вовсе уголовная ответственность. В последние годы несколько представителей губернаторского корпуса оказались за решеткой.

Практика «вливания свежей крови» в регионы после получения административного федерального опыта для представителей региональной элиты продолжается последние несколько лет и хорошо зарекомендовала себя. В течение текущего президентского срока начиная с 2012 года губернаторский корпус значительно омолодился.

Как отмечают многие эксперты, в ближайшее время еще ряд губернаторов сложат свои полномочия. На их места в качестве врио также готовятся новые молодые, но уже опытные назначенцы, которым предстоит в сентябре в единый день голосования подтвердить доверие, оказанное президентом, перед своими избирателями на выборах.

За последние пять лет губернаторский корпус сменился на треть. Коэффициент полезного действия региональных властей значительно вырос. Можно говорить о том, что к управлению в субъектах пришло новое поколение управленцев. Кто чувствует остроту проблем и в то же время принимается местными элитами в качестве региональных лидеров.

Автор — директор Международного института новейших государств