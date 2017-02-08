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«Единая Россия» проведет партийные праймериз всех уровней 28 мая

Партия утвердила регламент предварительного голосования, а также реформу партпроектов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Единая Россия» в этом году проведет предварительное голосование 28 мая. Дату установил президиум генсовета партии. В этот день единороссы определят партийных кандидатов на выборы депутатов региональных и муниципальных образований, которые пройдут в сентябре этого года. Также на заседании 7 февраля партия утвердила регламент проведения праймериз по выдвижению претендентов на губернаторских выборах.

Праймериз: губернаторские, и не только

По словам секретаря генсовета Сергея Неверова, заседание во вторник дало старт партийным праймериз по определению кандидатов на выборах всех уровней. Напомним, что в сентябре 2017 года в 30 регионах пройдут выборы в региональные заксобрания, а также в горсоветы шести городов. Кроме того, в 13 субъектах будут определять губернаторов.

Сергей Неверов пояснил, что сейчас праймериз по отбору кандидатов в губернаторы проводятся в формате партийной конференции. ЕР поддерживает все кандидатуры, которые были предложены президентом. Однако по уставу партии в праймериз должны участвовать как минимум два претендента. Поэтому предусмотрен такой порядок: единоросс, желающий выставить свою кандидатуру на губернаторских праймериз, должен провести встречи с половиной секретарей первичных отделений партии в регионе. После этого можно выдвинуться на региональной партийной конференции.

— Мы получили почти 200 предложений от региональных отделений по части внесения изменения в регламент предварительного голосования. В целом этот документ остался прежним за исключением отдельных моментов, — сказал Сергей Неверов на заседании президиума генсовета партии.

Согласно этим изменениям проводящие праймериз оргкомитеты будут обязаны информировать граждан о партийных кандидатурах. Для этого в ходе подготовки к предварительному голосованию надо будет выпустить не менее трех печатных изданий на каждого претендента. Это решение принято для того, чтобы лучше познакомить граждан с кандидатами-единороссами.

При помощи предварительного голосования ЕР также определит своего кандидата на довыборах в 112-м одномандатном округе. Напомним, что в сентябре 2016 года там победил занимавший тогда пост спикера Госдумы Сергей Нарышкин (ЕР). Однако после подведения итогов думских выборов в сентябре 2016 года президент предложил Нарышкину занять пост главы Службы внешней разведки, и политик сдал депутатский мандат. Его место в нижней палате до сих пор остается вакантным, довыборы пройдут в сентябре 2017 года.

Реформа партийных проектов

ЕР окончательно утвердила новый регламент своей проектной работы. Партийные проекты были подвергнуты ревизии. 19 из них продолжат работу, 12 проектов сходной тематики объединяются в пять новых, и еще 10 будут завершены. В результате ЕР будет реализовывать 25 проектов — раньше их было 39. 

— Так, мы запускаем партийные проекты по созданию комфортной городской среды. Именно наша фракция инициировала выделение в рамках бюджета 20 млрд рублей на это, — пояснил Сергей Неверов.

Заместитель секретаря генсовета Ольга Баталина рассказала на заседании, что отныне основная общественная деятельность партии будет выстраиваться по проектному принципу. Модель работы схожа с той, что была принята за основу в правительстве.

Ольга Баталина подчеркнула, что принцип управления партийными проектами полностью переформатирован. Раньше у проектов были руководители — административные управленцы, и координаторы — управленцы стратегические. Теперь же должности руководителей упраздняются, а обязательства по административному управлению возьмут на себя координаторы. Сами проекты будут разделены на административный и экспертный кластеры. 

Ответственными за проектную работу станут сотрудники специального управления центрального исполкома партии. Аналогичные управления будут сформированы и в регионах. Все ответственные лица будут отчитываться перед вышестоящим партийным руководством раз в полгода.

Другое важное изменение в деятельности партийных проектов предполагает участие в них депутатов регионального и федерального уровня.

Выездное заседание фракции ЕР, которое прошло в новом офисе центрального исполкома, проходит четвертый раз и уже стало традиционной формой диалога между депутатами-единороссами. Такой формат утвердился после думских выборов 2016 года, на которых был избран седьмой созыв нижней палаты парламента.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

«Единая Россия» проведет партийные праймериз всех уровней 28 мая

«Единая Россия» проведет партийные праймериз всех уровней 28 маяПартия утвердила регламент предварительного голосования, а также реформу партпроектов

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