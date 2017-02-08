Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп с Эрдоганом «позитивно» проговорили 45 минут

Какие конкретно вопросы затрагивали два президента в телефонной беседе, не уточняется

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский лидер Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган впервые с инаугурации президента США провели телефонные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате главы Турции.

По его словам, телефонный разговор между двумя лидерами начался в 00:05 по московскому времени и продолжался около 45 минут, причем шел в «позитивном ключе». При этом неизвестно, каких именно тем касались в своей беседе Трамп и Эрдоган.

Пресс-служба Белого дома ранее сообщала, что Трамп намерен сегодня обсудить ряд вопросов с турецким коллегой, а также наметил телефонный разговор с главой правительства Испании Марианом Рахоем.

Как сообщали «Известия», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что при администрации Дональда Трампа США будут лучше бороться с терроризмом. Борьба с терроризмом — одна из тем, которые могли быть затронуты в разговоре президентов США и Турции. Надежду на то, что смена главы Белого дома приведет к позитивным переменам в российско-американских отношениях и, как следствие, к продвижению в вопросе урегулирования сирийского конфликта, также питает президент Сирии Башар Асад.

Читайте также:

Асад: сотрудничество РФ и США пошло бы на пользу всему миру

Интересы Дамаска и Анкары совпали в Алеппо

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Трамп с Эрдоганом «позитивно» проговорили 45 минут

Трамп с Эрдоганом «позитивно» проговорили 45 минутКакие конкретно вопросы затрагивали два президента в телефонной беседе, не уточняется

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке