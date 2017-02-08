Трамп с Эрдоганом «позитивно» проговорили 45 минут

Какие конкретно вопросы затрагивали два президента в телефонной беседе, не уточняется
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Американский лидер Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган впервые с инаугурации президента США провели телефонные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате главы Турции.
По его словам, телефонный разговор между двумя лидерами начался в 00:05 по московскому времени и продолжался около 45 минут, причем шел в «позитивном ключе». При этом неизвестно, каких именно тем касались в своей беседе Трамп и Эрдоган.
Пресс-служба Белого дома ранее сообщала, что Трамп намерен сегодня обсудить ряд вопросов с турецким коллегой, а также наметил телефонный разговор с главой правительства Испании Марианом Рахоем.
Как сообщали «Известия», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что при администрации Дональда Трампа США будут лучше бороться с терроризмом. Борьба с терроризмом — одна из тем, которые могли быть затронуты в разговоре президентов США и Турции. Надежду на то, что смена главы Белого дома приведет к позитивным переменам в российско-американских отношениях и, как следствие, к продвижению в вопросе урегулирования сирийского конфликта, также питает президент Сирии Башар Асад.