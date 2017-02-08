Трамп с Эрдоганом «позитивно» проговорили 45 минут

Американский лидер Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган впервые с инаугурации президента США провели телефонные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате главы Турции.

По его словам, телефонный разговор между двумя лидерами начался в 00:05 по московскому времени и продолжался около 45 минут, причем шел в «позитивном ключе». При этом неизвестно, каких именно тем касались в своей беседе Трамп и Эрдоган.

Пресс-служба Белого дома ранее сообщала, что Трамп намерен сегодня обсудить ряд вопросов с турецким коллегой, а также наметил телефонный разговор с главой правительства Испании Марианом Рахоем.