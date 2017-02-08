Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп поговорил с Эрдоганом про ИГ и отношения США с Турцией

Американский лидер заверил своего собеседника в поддержке как стратегического партнера и соратника по НАТО

Стали известны темы телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. В 45-минутной беседе главы государство затронули тему двусторонних отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом.

«Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в сообщении Белого дома.

Американский лидер заверил своего собеседника в поддержке Турции как стратегического партнера и соратника по НАТО. Трамп высоко оценил участие Турции в борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации).

Ранее «Известия» сообщали, что разговор лидеров двух стран проходил «в позитивном ключе», однако подробности беседы не сообщались.

Читайте также:

Асад: сотрудничество РФ и США пошло бы на пользу всему миру

Интересы Дамаска и Анкары совпали в Алеппо

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Трамп поговорил с Эрдоганом про ИГ и отношения США с Турцией

Американский лидер заверил своего собеседника в поддержке как стратегического партнера и соратника по НАТО

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке