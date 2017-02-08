Трамп поговорил с Эрдоганом про ИГ и отношения США с Турцией

Стали известны темы телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. В 45-минутной беседе главы государство затронули тему двусторонних отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом.



«Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в сообщении Белого дома.



Американский лидер заверил своего собеседника в поддержке Турции как стратегического партнера и соратника по НАТО. Трамп высоко оценил участие Турции в борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации).



Ранее «Известия» сообщали, что разговор лидеров двух стран проходил «в позитивном ключе», однако подробности беседы не сообщались.