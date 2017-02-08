МИД Китая предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны

США нужно освежить в памяти историю Второй мировой войны после высказываний о спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Министр подчеркнул, что в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные территории, включая острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

Ван И напомнил, что в 1946 году Китай при содействии США на основании закона вернул суверенитет над островами архипелага Наньша. Он отметил, что впоследствии некоторые страны незаконным путем заняли часть островов архипелага.

Министр добавил, что вопросы о спорных островах должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога, передает «РИА Новости».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил намерение Вашингтона выполнять обязательства по защите Японии, в том числе оспариваемых Пекином островов архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Он подчеркнул, что данный архипелаг «находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» между США и Японией.