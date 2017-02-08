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Делегация Белоруссии проведет в Москве переговоры по газу

Конкретную дату пока не называют

Правительственная делегация Белоруссии намерена в ближайшее время провести в Москве переговоры по цене российского газа для республики.

«Правительство собирается», — сообщил заместитель белорусского министра энергетики Вадим Закревский, передает «РИА Новости». Конкретную дату замминистра не назвал, сказав, что в настоящий момент идут переговоры вице-премьеров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нефтегазовый спор между Минском и Москвой «тягомотиной» и «издевательством». При этом глава республики подчеркнул, что Белоруссия все равно найдет альтернативу российским ресурсам, чего «не понимают в Москве».

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Делегация Белоруссии проведет в Москве переговоры по газу

Конкретную дату пока не называют

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