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Путин уверен: прекрасное будущее России неизбежно

Президент России заявил, что сегодня невозможно решить основные технологические задачи без сильной науки и современных технологий

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин верит в прекрасное и замечательное будущее нашей страны. Об этом президент России заявил на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций в Кремле в среду.

Президент поздравил всех с Днем российской науки. Путин отметил, что российская наука – это общенациональное и мировое достояние и выразил убеждение, что значение этого праздника выходит за рамки академического сообщества.

По словам президента, слушая лауреатов, он любовался тем, как и что они говорили. «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», – цитирует «Лента.ру» Путина.

Президент подчеркнул, что для развития физики, химии медицины и других наук достижения молодых российских ученых очень важны. Без сильной науки и современных технологий решить основные технологические задачи сегодня невозможно, уверен Путин.

В начале февраля международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала исследование, в котором отмечается, что российская экономика станет первой в Европе, а к 2050 году развивающиеся страны будут доминировать в глобальной экономике.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Путин уверен: прекрасное будущее России неизбежно

Путин уверен: прекрасное будущее России неизбежноПрезидент России заявил, что сегодня невозможно решить основные технологические задачи без сильной науки и современных технологий

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