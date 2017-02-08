Путин уверен: прекрасное будущее России неизбежно

Владимир Путин верит в прекрасное и замечательное будущее нашей страны. Об этом президент России заявил на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций в Кремле в среду.

Президент поздравил всех с Днем российской науки. Путин отметил, что российская наука – это общенациональное и мировое достояние и выразил убеждение, что значение этого праздника выходит за рамки академического сообщества.



По словам президента, слушая лауреатов, он любовался тем, как и что они говорили. «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», – цитирует «Лента.ру» Путина.

Президент подчеркнул, что для развития физики, химии медицины и других наук достижения молодых российских ученых очень важны. Без сильной науки и современных технологий решить основные технологические задачи сегодня невозможно, уверен Путин.

В начале февраля международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала исследование, в котором отмечается, что российская экономика станет первой в Европе, а к 2050 году развивающиеся страны будут доминировать в глобальной экономике.