Крымские татары призвали ООН признать вхождение Крыма в РФ законным

Крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») направила в ООН и Европарламент обращение с призывом признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединение полуострова к РФ.



Кроме того, в обращении содержится просьба осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций западных стран.



Обращение приложено к письму, которое направил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма опубликован на сайте ООН, сообщает агентство ТАСС.



В прошении также сказано, что произошедший на Украине государственный переворот стал серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма, поэтому народ полуострова принял единственно верное решение — выйти из состава Украины и вернуться в состав России, проведя соответствующий референдум.



Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.



Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, где абсолютное большинство жителей (96,77%) поддержало воссоединение с Россией.

