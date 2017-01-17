Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Марин Ле Пен: «Крым никогда не был украинским»

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен — о решениях, которые будут приняты в случае ее победы на выборах президента Франции

Фото: Reuters/Charles Platiau

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, лидировавшая по опросам избирателей на протяжении полугода с момента старта избирательной кампании, сохраняет шансы на то, чтобы стать новым главой Пятой республики. У многих членов ЕС это вызывает опасение, поскольку лидер «Национального фронта» обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС, что может оказать беспрецедентное влияние на политическое и экономическое будущее объединенной Европы и всего мира в целом. Помимо этого, госпожа Ле Пен выступает за отмену антироссийских санкций и налаживание конструктивного диалога с Россией. 

В эксклюзивном интервью «Известиям» МАРИН ЛЕ ПЕН рассказала о своем видении предвыборной обстановки во Франции, перспективах российско-французских отношений и европейской политике.

— Госпожа Ле Пен, в случае победы на выборах как вы намерены выстраивать отношения с Россией?

— Я надеюсь, что французская дипломатия будет участвовать в строительстве многополярного, более сбалансированного и, следовательно, более спокойного мира. Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Моя цель состоит в том, чтобы сделать Францию свободной, независимой и уважаемой. Я хочу, чтобы Пятая республика имела свое место и голос в мире, в то время как на протяжении десятилетий лидеры нашей страны неоднократно игнорировали это право и преследовали идеи европеизма вопреки нашим собственным интересам. В отличие от других кандидатов в президенты я отказываюсь присягать какой-либо другой стране, и я не буду, как Франсуа Фийон, Мануэль Вальс и Эммануэль Макрон, искать одобрения своего плана в Берлине.

— Признаете ли вы Крым частью России в случае победы в президентской гонке?

— Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН.

Также я всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон.

— Намерены ли вы выступить за отмену антироссийских санкций?

— Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств. Полагаю, что и тут часть политиков Франции продемонстрировала неприемлемую солидарность с Германией в этом вопросе и приверженность немецким приказам.

Фото: Reuters/Philippe Wojazer

— Вы неоднократно заявляли, что в случае победы намерены инициировать референдум о выходе Франции из ЕС. Как вы оцениваете шансы Frexit?

— Всё будет зависеть от результатов переговоров, которые я начну на следующий день после своего избрания. Уже через шесть месяцев я получу результаты  референдума по выходу Франции из ЕС и смогу их представить. Если ЕС будет согласен предоставить Франции полный суверенитет (территориальный, фискальный, финансовый и законодательный), то я буду всеми силами его отстаивать. Если ЕС будет занимать бескомпромиссную позицию по этому вопросу, что, скорее всего, будет именно так, то я буду всеми силами отстаивать Frexit. Я полностью доверяю французскому народу: если меня изберут президентом Франции, то для того, чтобы я восстановила свободу и независимость Пятой республики. Я уверена, что если французы изберут меня в качестве президента, то они будут согласны с идеей Frexit, обеспечивающей необходимые условия для возвращения полной свободы граждан.

— Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс указывает, что в случае вашей победы на выборах целостность Европы окажется под угрозой. Как вы можете это прокомментировать?

— Очевидно, что в настоящий момент для ЕС — наднационального института в своем нынешнем виде — мое избрание представляет опасность. Мануэль Вальс, как и многие другие политики, является горячим сторонником потери независимости Франции. Как и Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон, он готов следовать угодной Берлину и Брюсселю политике во всех областях, будь то меры жесткой экономии, вопросы миграции с бесконтрольным приемом миллионов беженцев или какие-либо другие. Для меня исчезновение Европейского союза не является проблемой, поскольку эта структура уже давно доказала, что не учитывает интересы людей, от имени которых я хочу руководить страной.

Фото: TASS/Zuma/Julien Mattia

​​​​​​​

— По мнению социологов, у Мануэля Вальса имеется шанс перетянуть часть голосов ваших избирателей на свою сторону. Видите ли вы в этом угрозу?

— Я не думаю, что бывший премьер-министр может привлечь на свою сторону какую бы то ни было часть избирателей «Национального фронта». Предельная ясность моих позиций по всем вопросам, которые я только что изложила, в том числе и мое намерение защищать французов от всех кризисных ситуаций, отличает меня от других кандидатов. Даже наоборот: те идеи, которых я придерживаюсь, и меры, которые предлагаю, — экономический патриотизм, интеллектуальный протекционизм, обеспечение социальной защиты и предоставление коммунальных услуг — могут привлечь и левый электорат.

— Многие французские СМИ неоднократно сообщали о существовании внутрипартийных разногласий между вами и депутатом  парламента Франции от «Национального фронта» — вашей племянницей Марион Ле Пен. Как на самом деле обстоят дела в партии?

— Внутри партии нет существенных расхождений по какому-либо вопросу. Все мы делаем для Франции всё возможное. Поступаем так, чтобы Пятая республика могла обрести суверенитет; мы все хотим вернуть власть народу Франции. Кроме того, мы все разделяем мнение о том, что сегодня необходимо предпринять всё, чтобы защитить национальную идентичность и остановить массовую миграцию. Безусловно, могут иметься некие расхождения по ряду второстепенных вопросов, но у нас только один проект, который я представляю в качестве кандидата в президенты, — и тут нет никаких разногласий.

— Бывший вице-президент «Национального фронта» Жан-Клод Мартинес заявил, что после президентских выборов в партии может начаться противостояние между вами и Марион Ле Пен. Как вы можете это прокомментировать? Какие варианты открываются перед Марион после голосования?

— Меня не особо интересует мнение людей, которые были исключены из состава «Национального фронта» из-за нелояльности и озлобленности по отношению к партии. Их предположения не имеют никакого значения. После президентских выборов в «Национальном фронте» не будет места внутренней войне. Что касается Марион Марешаль Ле Пен, то она еще очень молода, но уже сейчас выполняет большую и значимую работу в Национальном собрании. Вне зависимости от результатов президентских выборов в нашей стране весной 2017 года, я думаю, у Марион Ле Пен будет много возможностей проявить себя в ближайшие годы.

Читайте также:

Марин Ле Пен объединяет всех евроскептиков Евросоюза

Противник Марин Ле Пeн решил побороться за кресло президента Франции

Марин Ле Пен: «Frexit будет частью моей политики»

Праймериз во Франции: основные кандидаты, рейтинги, ожидания

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Марин Ле Пен: «Крым никогда не был украинским»

Марин Ле Пен: «Крым никогда не был украинским»Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен — о решениях, которые будут приняты в случае ее победы на выборах президента Франции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке