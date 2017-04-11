Спорт Кирилл Планкин «Спартак» может расстаться с Андреем Ещенко Игра защитника красно-белых вызывает недовольство Массимо Карреры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Контракт 33-летнего игрока обороны московского «Спартака» Андрея Ещенко истекает летом 2017 года, однако руководство клуба не спешит продлевать с ним договор. Более того, красно-белые и вовсе рассматривают вариант прекращения трудовых отношений с российским футболистом по окончании сезона.



По информации «Известий», уровнем игры Андрея Ещенко недоволен тренерский штаб «Спартака» и лично главный тренер Массимо Каррера. Итальянский специалист хочет видеть на позиции крайнего правого защитника более высококлассного футболиста, способного не только усилить оборонительную линию, но и добавить остроты атакующим действиям команды.



— По мнению Карреры, Ещенко не хватает профессионализма и класса, что сказывается на уровне его игры практически в каждом матче, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — При этом тренерский штаб не может предъявить футболисту претензий в части самоотдачи — на тренировках Андрей старается делать всё, что от него требуют наставники, адекватно воспринимает критику, проводит работу над ошибками. И всё же на сегодня Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Отметим, в ходе весенней части сезона Андрей Ещенко уже трижды лишался места в стартовом составе «Спартака». В матче против «Анжи» в рамках 19-го тура первенства страны на позиции правого защитника с первых минут играл бразилец Маурисио, а в 21-м туре в матче с «Оренбургом» — Георгий Тигиев. Оба выступают за «Спартак» на правах аренды до конца сезона, и определенности относительно их будущего в московском клубе у руководства и тренерского штаба пока нет.



Не принимал участия Ещенко и в последнем матче красно-белых против «Уфы» — в этой игре Массимо Каррера применил схему, при которой команда играла в три центральных защитника.

В случае если «Спартак» в период летнего периода дозаявок не приобретет на позицию правого защитника более высококлассного футболиста, контракт с Андреем Ещенко может быть продлен, но не более чем на год. При этом, по сообщению источника «Известий», руководство клуба попытается сэкономить на зарплате игрока.

Известный в прошлом нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что на сегодня Андрей Ещенко — сильнейший футболист в составе красно-белых на позиции крайнего правого защитника.



— В нынешнем составе «Спартака» нет игрока, способного качественно заменить Ещенко на правом фланге обороны, — поделился с «Известиями» Александр Мостовой. — Да, у Андрея случаются не слишком выразительные игры, бывают ошибки, но его главные козыри — это опыт и запредельная самоотдача. Он борется за каждый мяч, никогда не выключается из эпизода, старается обострять игру в атаке и при этом успевает возвращаться в оборону. Возраст? Не думаю, что это сильно сказывается на его игре. Возьмите того же Александра Самедова, который всего на год младше Ещенко, однако также является сильнейшим на своей позиции в «Спартаке». Многие недовольны выступлениями Ещенко в составе красно-белых, но я думаю, что он всё же останется в московском клубе еще как минимум на год.



За свою профессиональную карьеру Андрей Ещенко успел поиграть во многих клубах российской премьер-лиги, среди которых нижегородская «Волга», краснодарская «Кубань», махачкалинский «Анжи», а также московские «Локомотив» и «Динамо».



В июне 2016 года защитник на правах свободного агента перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом по схеме «1+1». Всего за красно-белых футболист провел на поле 21 матч в различных турнирах, забил один мяч и однажды становился автором голевой передачи. Рыночная стоимость Андрея Ещенко, по данным экспертов, на сегодня составляет около €800 тыс.

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