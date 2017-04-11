Культура Сергей Уваров «Аренда за 1 рубль» расширена на провинциальные здания Программа по восстановлению памятников стартовала на федеральном уровне Фото: ТАСС/Павел Смертин

Инвесторы смогут получить в практически бесплатное использование памятники за пределами Москвы — при условии их реставрации. Программа «Аренда за 1 рубль» стартовала на федеральном уровне — об этом объявили Министерство культуры и Агентство по управлению и использованию памятников истории (АУИПИК). На открытые торги уже выставлено восемь объектов, в перспективе список будет расширен.

«Аренда за 1 рубль» позволяет частному инвестору получить в практически бесплатное пользование на 49 лет здания, имеющие историческую или культурную ценность, но находящиеся в аварийном состоянии. Правовой основой стало постановление правительства РФ № 966 от 11 сентября 2015 года, но практическая фаза программы запущена только сейчас.

Еще с 2012 года аналогичная программа начала действовать в Москве. По ее условиям, до момента окончания работ инвестор получает рыночную арендную ставку и только после одобрения проведенного ремонта плата снижается до символической. На федеральном уровне правила другие: реальной платы нет вообще, но реставрацию надо провести в срок до семи лет. Два года — на подготовку проектной документации, пять лет — на сами ремонтные работы. Кроме того, после победы в аукционе инвестору необходимо внести депозит, который потом будет частично возвращаться по мере выполнения реставрации.

— Депозит нужен для того, чтобы на первом же этапе отсечь недобросовестных арендаторов, которые гонятся за дешевизной, — пояснил «Известиям» заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, ранее возглавлявший АУИПИК. — Сумма зависит от стоимости объекта, но на наш взгляд, она не «кабальная». Смысл решения в том, чтобы полностью освободить инвесторов от арендной платы, но получить гарантию выполнения его обязательств в отношении реставрации.

По словам замминистра, все объекты, которые выставлены или будут выставляться на торги, находятся вне Москвы — конкурировать со столичными властями Минкультуры не собирается.

Эксперты приветствуют расширение программы на федеральный уровень и корректировку условий. По словам координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова, требование платить немалую арендную ставку до окончания реставрации приводила к неизбежной спешке при выполнении работ, а зачастую и к халтуре. Кроме того, столичный опыт показал, что контроль за действиями инвестора пока недостаточен.

— В Москвы были случаи, что при реализации этой программы допускались существенные отклонения, — рассказал «Известиям» Константин Михайлов. — Например, реконструкция одного из старинных особняков началась с грубейшего нарушения — там владельцы без всякого разрешения надзорных органов просто снесли деревянный второй этаж, который им показался аварийным, и заменили его новоделом. Таким образом, объект наследия был наполовину утрачен.

Впрочем, признает эксперт, есть и очень удачные примеры реставрации по московской программе. Но чтобы в будущем гарантировать должный уровень работ на всех сдаваемых в аренду объектах, государству необходимо наладить регулярный контроль, причем с участием общественных организаций.

Проблема именно в кадрах, а не в регулирующих нормах, убежден Артем Демидов, первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). По его словам, у нас одни из самых строгих в Европе законов по охране наследия, но выполняются они не всегда, потому что органы по охране памятников порой недоукомплектованы, особенно в провинции.

Ужесточая контроль, важно улучшить привлекательность программы для инвесторов, полагают эксперты. Например, обеспечить внеочередное согласование документации и сделать более гибким подход к сроку льготной аренды.

— Для крупных городов срок 49 лет более чем достаточен, чтобы инвестор смог компенсировать свои расходы. А в удаленных областях, центральной России и ста лет не хватит. Должен быть индивидуальный подход, — считает Артем Демидов.

Олег Рыжков не против увеличения срока, но смысла в дифференцированном подходе он не видит — всё равно окупаемость на такую длительную перспективу спрогнозировать невозможно.

— Я не знаю способа расчета этого срока, который был бы адекватен. Риски достаточно высоки, и невозможно рассчитать, окупится ли это за 25 или за 49 лет. Ведь мы не знаем, какова будет стоимость недвижимости даже через пять лет. Но я согласен, что нужно делать не 49, а 99 лет, чтобы минимизировать риски инвесторов, — отметил он.

Так или иначе, чиновники и эксперты сходятся во мнении, что сама идея правильная и движение идет в верном направлении. А отмеченные проблемы можно решить уже по ходу реализации программы.