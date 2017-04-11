Мир Наталия Портякова Италия вбивает клин в «семерку» Рим выступил в G7 против новых антироссийских санкций Фото: REUTERS/Max Rossi

Как выяснили «Известия», Италия выступила против нового пакета антироссийских санкций, за принятие которых в понедельник на встрече министров иностранных дел «большой семерки» (G7) ратовал глава Форин-офиса Борис Джонсон. Рим, как и Берлин, выступает за дипломатическое решение сирийского кризиса, а противоречивость ближневосточной политики администрации Дональда Трампа, очевидно, служит для многих европейцев дополнительным аргументом в пользу того, чтобы не спешить с решительными мерами.

10–11 апреля министры иностранных дел «большой семерки» (в нее входят Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Канада и Япония) собрались в итальянском городе Лукка для подготовки к саммиту группы семи индустриально развитых стран в мае. Официальная повестка включала общую борьбу с терроризмом, обсуждение ситуации в Ливии и на Украине и последние события в КНДР. Однако внезапный ракетный удар США по сирийской правительственной базе Аш-Шайрат в минувшую пятницу, а также инициатива главы британского МИДа Бориса Джонсона внесли свои коррективы в повестку встречи.

Все выходные Борис Джонсон, согласно сообщениям британских газет, провел за телефонными разговорами с коллегами по «семерке», пытаясь склонить их принять по итогам встречи совместное заявление по России, которую на Западе прямо обвиняют в попустительстве недавней химической атаке в сирийском Идлибе, якобы устроенной сирийскими властями. В нем господин Джонсон предложил ультиматум Москве по принципу кнута и пряника: если Россия выводит свои войска из Сирии и прекращает любое содействие режиму Башара Асада, Москва сможет вновь примкнуть к группе ведущих промышленно развитых стран, если нет — России грозят новые санкции.

Однако такой подход к решению сирийского кризиса устроил не всех. Против санкций выступила хозяйка саммита — Италия.

— Мы считаем, что позитивный перезапуск российско-американских отношений необходим на данном этапе для возвращения к политическому урегулированию и минимизации риска эскалации. Италия не поддерживает новых санкций, — заявил «Известиям» представитель итальянского МИДа.

Рим также выступает за то, чтобы решать сирийский вопрос с подключением не только европейских, но и ряда ближневосточных игроков — сегодня глава МИД Италии Анджелино Альфано проведет встречу по Сирии с коллегами из Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

Итальянский дипломат не стал распространяться на тему, было ли несогласие Италии с санкционной идеей Бориса Джонсона одиночным протестом или же против новых санкций выступили и другие страны, однако, судя по заявлению главы немецкой дипломатии Зигмара Габриэля, идея новых антироссийских санкций не особо импонирует сейчас и Берлину.

В воскресном интервью газете Bild am Sonntag министр Габриэль заметил, что в ходе встреч «семерки» он попытается убедить американского госсекретаря Рекса Тиллерсона и других коллег сфокусироваться на дипломатическом решении конфликта вокруг Сирии.

Первостепенную роль в США — в том, будет ли нагнетаться конфликт Запада с Россией вокруг Сирии или же, наоборот, в решении ситуации дипломатическим путем, — понимают не только в Берлине. Тот же Борис Джонсон высказывал надежды, что Рекс Тиллерсон, отправляющийся сегодня в Москву, станет главным переговорщиком с Россией по Сирии.

Однако противоречивые сигналы из Вашингтона, похоже, еще больше запутывают союзников США. Напомним, изначальной установкой президента США Дональда Трампа во внешней политике был максимальный отход от вмешательства в дела других стран, однако спустя два с небольшим месяца тот же Трамп отдал распоряжение об авиаударах по Сирии. Тем временем постпред США при ООН Никки Хейли заявила в выходные, что уход Башара Асада — один из приоритетов администрации США в Сирии, а Рекс Тиллерсон заметил, что запуск ракет отнюдь «не знаменует смены военно-политической концепции».

Не меньшую сумятицу вносит и тот факт, что многие ключевые посты в Госдепе по-прежнему не определены. Если раньше американцы задавались вопросом: «Кому звонить, если надо позвонить в Европу?» (эту фразу упорно приписывали экс-секретарю США Генри Киссинджеру), то сейчас подобным вопросом задаются в отношении США уже европейцы. «Мы больше не знаем, с кем говорить. Это замедляет всё», — посетовал в преддверии «семерки» один из итальянских дипломатов, которого цитирует Reuters.