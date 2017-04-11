Политика Константин Дорофеев Патриоты запросили министерские портфели Партии «Родина» и «Гражданская платформа» хотят войти в будущий кабинет министров Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Руководство «Родины» и «Гражданской платформы» (ГП) готово в случае выдвижения поддержать на выборах президента в 2018 году Владимира Путина. Однако при этом партии рассчитывают на получение мест в будущем кабинете министров. «Консервативные радикалы» и «правые» планируют войти в социально-экономический блок правительства. При этом представители и «Родины», и ГП рассказали «Известиям», что о выдвижении условий Кремлю речь не идет: их поддержка действующего руководства страны безоговорочна.

Формат поддержки «Родиной» и ГП Владимира Путина в качестве кандидата на выборах пока не определен. В партиях заявляют, что поддерживают главу государства, однако могут выдвинуть альтернативных кандидатов, которые «не станут критиковать президента». Их фамилии будут озвучены на отчетно-выборных съездах, а программы станут повторением предвыборных обещаний в ходе парламентской кампании 2016 года.

— Наша позиция осталась неизменной — мы поддерживаем курс действующего главы государства, но не согласны с политикой действующего правительства. Нас устраивает внешнеполитический контур, но вот социально-экономическая составляющая в нашей стране — неудовлетворительна, — рассказал «Известиям» член бюро президиума политического совета партии «Родина» Федор Бирюков.

Он подчеркнул, что кандидата в президенты партия определит после сентябрьских выборов 2017 года, когда «родинцы», по его словам, «смогут проанализировать свои силы по итогам муниципальных и региональных выборов».

— Так как мы не согласны с политикой социально-экономического блока кабмина, мы готовы предложить собственную программу «Русской социальной альтернативы». Именно это позволит нам занять критичную позицию по отношению не к президенту, а к парламентской оппозиции, которая ничего не делает для изменения ситуации в стране, — уточнил Бирюков. — Кроме того, наш кандидат не будет конкурировать с президентом, он станет своеобразным буфером на пути критиканства со стороны других одиозных кандидатов.

Еще один вариант — участие «Родины» в избирательном штабе Владимира Путина на базе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), как это было в 2012 году. Такой сценарий планируется в случае, если президент решит выдвигаться не от «Единой России».

— По количеству муниципальных депутатов мы занимаем первое место среди непарламентских партий. Именно этот депутатский корпус и станет нашим основным ресурсом на выборах, — пояснил собеседник «Известий» в партии.

Руководство «Гражданской платформы» также намерено предложить свой курс развития страны в рамках избирательного цикла 2017 года. Однако конкретные решения и схемы участия в выборах 2018 года будут приняты на юбилейном съезде партии в июне 2017 года.

— Мы готовы разделить ответственность за социально-экономическую политику страны и по-прежнему поддерживаем Владимира Путина. Рассчитываем, что по итогам избирательного цикла партия получит возможность сформировать новый кабинет министров, — рассказал «Известиям» глава политического комитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.

Эксперты полагают, что партии не смогут бороться за места в правительстве и вести хоть какой-то предметный торг.

— Не получив в кампании 2016 года и минимальных 3% голосов, которые были нужны для получения государственного финансирования, партии «Родина» и «Гражданская платформа» показали свои слабые позиции. Скорее всего, их электоральных ресурсов окажется недостаточно для выхода на прямой торг о министерских портфелях. Тем более Кремль сам еще не принял решения, каким образом будет проводиться президентская кампания 2018 года, — пояснил «Известиям» политтехнолог Андрей Колядин.

Он отметил, что шансы на договоренность с будущим руководством страны о местах в кабинете министров могут быть только у парламентской оппозиции, которая может предложить властям свой электоральный капитал. Что же касается «Родины» и «Гражданской платформы», то, по мнению Колядина, у них нет шансов проявить себя даже на региональных выборах 2017 года.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, инициатива с выдвижением альтернативных кандидатов выглядит как «отчаянная попытка войти в чужую политическую повестку».

— Прошедшие парламентские выборы показали, что ни «Родина», ни «Гражданская платформа» не способны повысить явку на выборах. Именно поэтому заявление об участии в президентской кампании выглядит как стремление наполнить свои бренды хоть какими-нибудь смыслами, — уверен Михаил Виноградов.

Таким образом, эксперты единогласно сошлись в том, что попытка непарламентских партий сторговаться с властями демонстрирует их неспособность актуализировать собственную предвыборную работу в преддверии главного избирательного цикла 2018 года.