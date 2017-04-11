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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 13:10 Светлана Храмова

МИД России надеется на продуктивные переговоры с госсекретарем США

Россия и США переживают самый сложный период в отношениях со времен холодной войны, считают в ведомстве

Москва надеется на продуктивные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник.

«Рассчитываем на продуктивные переговоры. Это важно не только для перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия, но и для общей атмосферы на международной арене», — говорится в официальном сообщении МИД России.

В сообщении также отмечено, что страны переживают самый сложный период в отношениях со времен окончания холодной войны. Этому поспособствовала работа предыдущей администрации президента США, сказали в МИДе. Так, американские власти постарались искусственно ограничить рост влияния России в международных делах и подорвать экономическое развитие с помощью санкций.

«В ходе предстоящих переговоров в первую очередь хотелось бы понять, насколько вообще в США осознают необходимость стабилизации и нормализации двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.

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