Мир Григорий Медведев Путин: у РФ есть данные о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии Россия намерена требовать официального расследования инцидента с якобы использованием химического оружия в САР Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У России есть информация, что провокации с химическим оружием готовятся на других территориях Сирии, в том числе в районе Дамаска, заявил президент РФ Владимир Путин.



«У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации, а я по-другому их назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.



По словам президента России, в указанных районах «собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти».

Путин также заявил, что Россия намерена требовать официального расследования инцидента с якобы использованием химического оружия в Сирии.

«Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения», — заявил российский лидер.



Инцидент с химическим оружием произошел в сирийском Хан-Шейхуне, в результате погибли 80 человек и 200 были ранены. После этого ВМС США нанесли массированный удар крылатыми ракетами по сирийской правительственной авиабазе Шайрат. В результате атаки погибли 19 человек, среди которых есть и мирные жители.

