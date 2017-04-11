Мир Андрей Миленин Тиллерсон пообщался с Порошенко перед визитом в Москву Госсекретарь США заверил украинского лидера в том, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей за спиной Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко накануне американо-российских переговоров в Москве.



Как сообщает пресс-служба президента Украины, американский госсекретарь заверил украинского лидера в том, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.



Тиллерсон также отметил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что в настоящее время Украина и США «вместе защищают демократические ценности», и выступил за сохранение антироссийских санкций.

Стороны договорились продолжить диалог после визита Тиллерсона в Москву.

11 апреля госсекретарь США в первый раз прибыл в столицу России с визитом. На завтра у Тиллерсона запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

