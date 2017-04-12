Мир Егор Кучер Белый дом: Иран, Сирия и КНДР являются несостоявшимися государствами Шон Спайсер объяснил, почему не все страны поддерживают позицию США Фото: TASS/DPA

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Иран, Сирия и КНДР являются «несостоявшимися государствами» и не поддерживают позицию США.

По словам Спайсера, эти страны, а также Россия являются единственными, кто не поддерживает позицию США. В своем выступлении представитель Белого дома отметил, что эти страны являются «несостоявшимися государствами», за исключением России, передает «РИА Новости».

«Это не самое лучшее время, чтобы устроить коктейльную вечеринку с этими странами», — сказал Спайсер.

Ранее Спайсер объяснил реакцию дочери президента США Дональда Трампа Иванки, которая, по данным источников, побудила главу Белого дома нанести удар по Сирии. Спайсер заявил, что мнение Иванки Трамп «не отличалось от других».