Политика Светлана Храмова Путин: уровень доверия в связях с США при Трампе скорее деградировал Особенно он упал «на военном уровне», заявил президент Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень доверия при Дональде Трампе не только не стал лучше, но, скорее всего, деградировал.

Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу «Мир» в ответ на вопрос о том, ухудшились ли отношения двух стран при новом президенте США.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», — сказал Путин.

Также российский президент раскритиковал НАТО за отсутствие реальной трансформации. По его словам, альянс продолжает жить в парадигме блокового противостояния и остается очень идеологизированным.

«НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны», — сказал он.