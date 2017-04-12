Путин: уровень доверия в связях с США при Трампе скорее деградировал
Особенно он упал «на военном уровне», заявил президент
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень доверия при Дональде Трампе не только не стал лучше, но, скорее всего, деградировал.
Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу «Мир» в ответ на вопрос о том, ухудшились ли отношения двух стран при новом президенте США.
«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», — сказал Путин.
Также российский президент раскритиковал НАТО за отсутствие реальной трансформации. По его словам, альянс продолжает жить в парадигме блокового противостояния и остается очень идеологизированным.
«НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны», — сказал он.