При крушении судна у берегов Антальи пропали две туристки

Спасатели ищут гражданку Турции и 14-летнюю девочку из Ливана
В результате опрокидывания судна с туристами у берегов турецкой Антальи спасено 79 человек, пропали две туристки — гражданки Турции и Ливана, крушение, по предварительным данным, произошло из-за плохой погоды.
Как сообщается, судно Kurt-C с иностранными туристами на борту вышло в однодневный тур. Капитан по причине ухудшения погоды прервал тур и направил судно в порт. Однако катер не дошел до берега около двух миль и опрокинулся, сообщает РИА «Новости».
Береговая охрана Турции была предупреждена и сразу же начала операцию по спасению. Из воды вытащили 79 человек, однако пропали без вести две туристки — гражданка Турции и 14-летняя девочка из Ливана.
По сообщению турецких СМИ, а Анталье сейчас бушует шторм, отмечены сильный ветер и ливень.
[Video] Antalya'da tur teknesi battı https://t.co/A6kcXzEds3 pic.twitter.com/H2SUaFi26B— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 3 сентября 2016 г.
Как писали «Известия», в субботу у берегов турецкой Антальи затонуло туристическое судно. В результате инцидента пострадали 33 человека. Среди пострадавших также есть гражданка России, ее спасли и оказали необходимую помощь на месте, госпитализации не потребовалось, состояние россиянки не в данный момент не вызывает опасений.
Напомним, 2 сентября после открытия чартерного сообщения между РФ и Турцией в Анталью прибыл авиарейс, который после охлаждения отношений между Москвой и Анкарой стал первым за 9 месяцев. Российских туристов в аэропорту Антальи встречали цветами и банкетом.
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