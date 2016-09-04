Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений и войну в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель во время встречи на полях саммита G20 в китайском городе Ханчжоу выполнение Минских соглашений и ситуацию в сирийском Алеппо. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Агентство сообщает, что во время встречи, которая продлилась почти два часа, Путин и Меркель «очень конкретно» обсудили, как могло бы проходить дальнейшее выполнение Минских соглашений.

По словам Зайберта, второй важной темой обсуждения стала гражданская война в Сирии, а также «катастрофическая» гуманитарная обстановка в городе Алеппо.

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