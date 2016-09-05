Пушков назвал политическим атавизмом новые санкции США против России

Новые санкции США в отношении России — политический атавизм, считает глава международного комитета Государственной думы Алексей Пушков.

«На фоне встреч Путина с Абэ, Эрдоганом, Мэй и востребованности России в мировой политике новые санкции США выглядят политическим атавизмом», — написал он на своей странице в Twitter.

На фоне встреч Путина с Абэ, Эрдоганом, Мэй и востребованности России в мировой политике новые санкции США выглядят политическим атавизмом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 сентября 2016 г.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин впервые провел личную встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Мероприятие прошло на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу. В минувшую пятницу российский лидер встретился с премьер-министром Японии во Владивостоке. 9 августа Санкт-Петербург посетил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как писали «Известия» ранее, Минфин США ввел санкции в отношении 20 российских компаний и 17 физлиц из-за ситуации на Украине. В санкционный список попали дочерние предприятия «Газпрома» и «Банка Москвы», а также организации, задействованные в строительстве Керченского моста.

Кроме того, Евросоюз собирается продлить индивидуальные санкции в отношении 146 граждан России и самопровозглашенных восточноукраинских республик ЛНР и ДНР, а также 37 организаций.

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