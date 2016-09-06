«Матч ТВ» не будет вести трансляции с Паралимпийских игр в Рио

Спортивный телеканал «Матч ТВ» отказался вести трансляции с предстоящих Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, решив ограничиться новостным форматом сообщений о событиях.

Освещению паралимпийского движения «Матч ТВ» придает большое значение, однако у компании нет обязательств по трансляциям Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы субхолдинга. Вместо этого телеканал намерен вести полномасштабные репортажи с турнира в Подмосковье, специально организованного для российских спортсменов, отстраненных от паралимпийских соревнований в Рио .

«Известия» уже писали о том, что соревнования для российских паралимпийцев пройдут в Подмосковье 7−8 сентября.

Напомним также, что Международный паралимпийский комитет не допустил к соревнованиям в Рио более 175 российских паралимпийцев.

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