«Матч ТВ» не будет вести трансляции с Паралимпийских игр в Рио

Рассказывать о соревнованиях в Бразилии телеканал будет лишь в новостях
Спортивный телеканал «Матч ТВ» отказался вести трансляции с предстоящих Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, решив ограничиться новостным форматом сообщений о событиях.
Освещению паралимпийского движения «Матч ТВ» придает большое значение, однако у компании нет обязательств по трансляциям Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы субхолдинга. Вместо этого телеканал намерен вести полномасштабные репортажи с турнира в Подмосковье, специально организованного для российских спортсменов, отстраненных от паралимпийских соревнований в Рио .
«Известия» уже писали о том, что соревнования для российских паралимпийцев пройдут в Подмосковье 7−8 сентября.
Напомним также, что Международный паралимпийский комитет не допустил к соревнованиям в Рио более 175 российских паралимпийцев.
Читайте также:
Паралимпийцам из России не удалось обжаловать отстранение от Игр в Рио
Еще 84 российских паралимпийца подали иски в суд немецкого Бонна
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.