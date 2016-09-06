Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Киргизия требует у Турции выдачи соучастников теракта в Бишкеке

Правоохранительные органы Республики Кыргызстан установили личность террориста-смертника, совершившего самоподрыв у посольства Китая в столице страны

Правоохранительные органы Республики Кыргызстан установили личность террориста-смертника, совершившего самоподрыв у посольства Китая в Бишкеке. Также Киргизия запросила выдачи находящихся в Стамбуле соучастников, координаторов и спонсоров теракта, один из которых перебрасывает боевиков в Сирию.

«Установлен круг лиц, причастных к организации и исполнению террористического акта на территории посольства КНР, который причинил значительный ущерб зданиям и сооружениям посольства» — об этом «РИА Новости» сообщил представитель пресс-службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

По официальным данным, заказчиками террористического акта выступили эмиссары Уйгурской радикальной организации, действующей в Сирии, которые привлекли к выполнению своего плана граждан Киргизии. Непосредственным исполнителем стал уйгур по национальности, имеющий паспорт гражданина Таджикистана на имя Зоира Халилова.

Сообщается, что в результате следственных мероприятий задержаны пять граждан, которые подозреваются в соучастии в данном преступлении. Они помещены в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Ранее 6 сентября сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии ликвидировали вооруженного члена подпольной ячейки международной террористической организации в окрестностях Бишкека. 

Уточняется, что в ходе операции у террориста были обнаружены карабин «Сайга», самодельное взрывное устройство и большое количество боеприпасов.

Напомним, что в Сети публиковалось видео последствий теракта у посольства Китая в Киргизии. Его опубликовал сайт Zanoza.kz. По словам очевидцев, в результате взрыва вылетели стекла в домах, расположенных неподалеку от посольства, также были разбиты витрины магазинов.

Кроме того, свидетели произошедшего сообщают, что части тела водителя были обнаружены на расстоянии около 300 м от фрагментов автомобиля. На месте взрыва образовалась воронка.

Взрыв в Бишкеке произошел у ворот посольства КНР 30 августа, на месте найдено тело одного погибшего. По предварительной версии, террорист-смертник на автомобиле протаранил ворота посольства и подорвал себя. 

Никто из китайских дипломатов не был ранен, а пострадали только трое сотрудников службы охраны. В свою очередь, главный врач Бишкекского национального института травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков заявил, что пострадавшие являются садовниками.

Также сообщалось, что после теракта в Бишкеке КНР расширит сотрудничество с Киргизией и другими странами региона в борьбе с терроризмом и вопросах защиты своих дипломатических структур и граждан.

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Киргизия требует у Турции выдачи соучастников теракта в Бишкеке

Правоохранительные органы Республики Кыргызстан установили личность террориста-смертника, совершившего самоподрыв у посольства Китая в столице страны

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке