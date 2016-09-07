Кремль: для встречи «нормандской четверки» необходима большая работа

Для проведения новой встречи в «нормандском формате» необходимо проделать большую работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду.

«Пока нужно проделать на экспертном уровне большую работу. Президент сказал, что собираться есть смысл только после того, как эта работа проделана, и после того, как понятно, на какой результат поможет выйти подобная встреча. Пока еще это необходимое расстояние мы не прошли», — сказал он.

В минувший понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявили о том, что саммит «четверки» может состоятся в самое ближайшее время. При этом, по словам Олланда, между лидерами четырех стран уже существует соответствующая договоренность. Однако Дмитрий Песков уже заявлял, что прежде чем окончательно определиться с проведением встречи в «нормандском формате», необходимо проделать много работы.

«Нормандский формат» (Россия, Украина, Германия и Франция) был запущен для ускорения урегулирования кризиса на юго-востоке Украины — в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных восточных республик ЛНР и ДНР. К настоящему моменту, по данным ООН, жертвами конфликта стало более 9,5 тыс. человек.

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