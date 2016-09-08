Российский флаг на Паралимпиаде в Рио: Кремль восхищен, IPC возмущен

В России и Белоруссии приветствуют поступок члена белорусской делегации Андрея Фомочкина, который на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро вынес российский флаг.

Напомним, церемония открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро состоялась 7 сентября на стадионе «Маракана». Во время парада спортсменов один из представителей белорусской делегации развернул на стадионе флаг. Атлет прошел с ним около четверти круга, после чего флаг был конфискован организаторами.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поступок белоруса героизмом.

«Позволю себе сделать несколько ремарок не в качестве официального представителя МИД РФ, а просто как человек. У нас сегодня появился герой. Герои могут быть разные, сегодня для нас это человек, который в Рио на открытии Паралимпийских игр достал российский флаг в честь тех, кого подло и бесчеловечно не пустили на Паралимпиаду. Такие вещи не забываются», — заявила Захарова, открывая традиционный брифинг.

Официальный представитель МИДа также пригласила представителей британского издания Guardian в Россию для встречи с паралимпийцами после заявления журналистов о том, что появление российского флага на открытии Паралимпиады испортило доброжелательное настроение мероприятия.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поступок Фомочкина достоин восхищения.

«Безусловно, это поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения. И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Паралимпиаде», — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал инициативу вице-президента Паралимпийского комитета России, который предложил наградить белорусского спортсмена орденом Дружбы.

«Пока не могу сказать, не знаю, но с другой стороны, собственно, если так считает вице-президент, то у него есть все возможности выступить с такой инициативой», — сказал Песков.

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин выразил Фомочкину благодарность и заявил, что в России никогда не забудут жеста белорусских спортсменов и впредь будут «платить той же монетой».



«Я еще узнаю, была ли это акция комитета Белоруссии или отдельного спортсмена, но в любом случае я приветствую и благодарю белорусских коллег. Мы с ними всегда дружим», — сказал он.



Позицию паралимпийской сборной Белоруссии, устроившей акцию с выносом флага, разделяет и руководство этой страны.

«Эту инициативу делегации Паралимпийского комитета Белоруссии, эту позицию руководство страны разделяет. Это и государственная позиция тоже», — сказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Международный олимпийский комитет (IPC) между тем таким поступком возмущен. Спортивная организация в настоящий момент принимает решение о санкциях по данному вопросу.

Россияне в соцсетях выражают Белоруссии благодарность за такой поступок. Многие начали красить аватарки в цвета белорусского флага.



Сборная Белоруссии пронесла флаг России на церемонии открытия Паралимпиады, несмотря на запрет.



Спасибо,братья!pic.twitter.com/k46R3O2zjH — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) 8 сентября 2016 г.

Ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель назвал отстранение российских спортсменов от Игр самым неправильным шагом за всю историю паралимпийского движения. Он также заявил, что на церемонии открытия развернет российский флаг на трибуне. В ответ на это в IPC заявили, что расценят подобный жест как «политический протест» и примут «определенные меры».



Российская сборная была отстранена от Паралимпиады-2016 после доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором бездоказательно говорится о существующей в РФ «допинг-системе на уровне государства». Позже индивидуальные иски спортсменов на решение были отклонены в различных инстанциях.

Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро продлятся до 18 сентября. Российская команда проводит собственные соревнования 8–9 сентября в Подмосковье.

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