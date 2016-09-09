Олланд выступил против новых ядерных испытаний КНДР

Президент Франции Франсуа Олланд «решительно осуждает» проведение новых ядерных испытаний в КНДР. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Международное сообщество должно объединиться перед лицом этой новой провокации, которая произошла после единогласного осуждения со стороны Совета Безопасности [ООН] испытаний баллистических ракет, проведенных КНДР в понедельник», — говорится в документе, текст которого приводит агентство ТАСС.

Французский лидер также призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть нарушение резолюций организации.

Напомним, в пятницу около 09.30 по местному времени (03.30 мск) в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. После получения информации о землетрясении президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга объявили об очередных ядерных испытаниях КНДР. Кроме того, южнокорейские военные сообщили о том, что мощность взрыва составлять 10 килотонн. Если информация об этом показателе подтвердится, то испытания станут самыми мощными в истории КНДР.

Позднее в пятницу северокорейские власти заявили о том, что намерены продолжать наращивать ядерный потенциал, а также о том, что КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

Между тем «Известия» писали, что по просьбе Южной Кореи, Японии и США СБ ООН 9 сентября проведет экстренное заседание, на котором пройдет обсуждение действий КНДР. Также сообщалось, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой. В ходе переговоров лидеры обсудили ответные меры.

