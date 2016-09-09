Астахов встретился со своей преемницей на посту детского омбудсмена

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов встретился с новым детским омбудсменом Анной Кузнецовой.



Об этом сообщил сам Астахов в своем Instagram.



«Встретились с новым уполномоченным, обсудили дела, проблемы, задачи», — написал он.

Встретились с новым Уполномоченным, обсудили дела, проблемы, задачи. Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Сен 9 2016 в 6:32 PDT

Ранее Астахов прокомментировал назначение Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил Павла Астахова в отставку.



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