Астахов встретился со своей преемницей на посту детского омбудсмена

Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала Анна Кузнецова
Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов встретился с новым детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
Об этом сообщил сам Астахов в своем Instagram.
«Встретились с новым уполномоченным, обсудили дела, проблемы, задачи», — написал он.
Ранее Астахов прокомментировал назначение Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка.
Напомним, президент России Владимир Путин отправил Павла Астахова в отставку.
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