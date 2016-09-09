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Астахов встретился со своей преемницей на посту детского омбудсмена

Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала Анна Кузнецова

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов встретился с новым детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Об этом сообщил сам Астахов в своем Instagram.

«Встретились с новым уполномоченным, обсудили дела, проблемы, задачи», — написал он.

Встретились с новым Уполномоченным, обсудили дела, проблемы, задачи.

Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti)

Ранее Астахов прокомментировал назначение Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил Павла Астахова в отставку. 

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Астахов встретился со своей преемницей на посту детского омбудсмена

Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала Анна Кузнецова

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