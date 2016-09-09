Пан Ги Мун осудил ядерные испытания Северной Кореи

Совет Безопасности ООН должен принять срочные меры в ответ на проведенное КНДР ядерное испытание, поскольку эти действия угрожают миру и безопасности.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил северокорейское ядерное испытание. Он также заявил, что Китай нарушил резолюции Совбеза и международного права, запрещающего ядерные испытания.

«Я самым серьезным образом осуждаю ядерное испытание КНДР. Это очередное вопиющее нарушение резолюций Совета Безопасности», — цитирует «РИА Новости» Пан Ги Муна.

По словам генсека, это неприемлемо и угрожает миру и безопасности региона.

«Я рассчитываю, что Совет Безопасности останется един и примет соответствующие действия. Мы должны срочно остановить эту разворачивающуюся спираль эскалации», — подчеркнул он.

Пан Ги Мун также добавил, что от Совбеза необходимы срочные действия.

Ранее «Известия» писали, что президент США Барак Обама осудил новые ядерные испытания КНДР, предполагаемая мощность которых составила порядка 30 кт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые ядерные испытания КНДР вызывают серьезную обеспокоенность у Москвы. Такую же позицию высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ядерное испытание в КНДР произошло в 9.30 по местному времени (3.30 мск) в пятницу, 9 сентября. Именно в этот момент в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР.

Северокорейские власти чуть позже подтвердили проведение испытаний и подчеркнули, что страна продолжает наращивать ядерный потенциал.