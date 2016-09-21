Президентский посыл: как глава Филиппин наживает себе врагов

Заступивший в мае на пост главы государства Родриго Дутерте не стесняется в выражениях и пока ему все сходит с рук
Фото: TASS/AP/Bullit Marquez
Филиппинский президент Родриго Дутерте занял свой пост в мае 2016 года. Одним из его предвыборных обещаний было ведение жестокой борьбы с наркопреступностью, также он хотел вернуть смертную казнь. Всего за пять месяцев правления Дутерте уже успел послать "к черту" Евросоюз, обозвать президента США Барака Обаму и генсека ООН Пан Ги Муна, а также американского посла на Филиппинах Филипа Голдберга.
Евросоюз не угодил
Дутерте отреагировал в среду на принятие резолюции парламента ЕС о наркоторговле. В ней Брюссель потребовал проводить подобные кампании в полном соответствии с государственными и международными обязательствами, чего, по мнению чиновников Евросоюза, президент Филиппин как раз и не делает. В ответ Дутерте послал "к черту" весь Евросоюз.
«Я прочитал, что Евросоюз осуждает мои действия. Скажу им в ответ — да пошли вы», — заявил он и поднял вверх средний палец.
Генсек ООН умом не вышел
9 сентября президент Филиппин назвал Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна "дураком". Дутерте таким образом отреагировал на критику со стороны генсека по поводу нарушения прав человека у него в стране.
«Я сказал себе — это еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне их не жаль», - подчеркнул он.
Фото: TASS/AP/Seth Wenig
Обаме тоже досталось
За несколько дней до этого Дутерте порекомендовал Бараку Обаме не вмешиваться во внутренние дела страны и описал сущность своего американского коллеги в нецензурных выражениях. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.
После президент Филиппин заявил, что сожалеет о своем высказывании в адрес американского лидера. Перед этим президент США заявил, что попросил своих советников оценить, будет ли продуктивной встреча с лидером Филиппин. Судя по всему, ответ был положительным, потому что позже встреча двух президентов - США и Филиппин - состоялась.
Фото: TASS/AP/Bullit Marquez
Посол оказался не ко двору
В начале августа глава Филиппин оскорбил посла США на Филиппинах Филипа Голдберга. Он заподозрил американского представителя во вмешательстве во внутренние дела страны. Президент назвал Голдберга сукиным сыном и гомосексуалистом.
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