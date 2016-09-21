Президентский посыл: как глава Филиппин наживает себе врагов

Филиппинский президент Родриго Дутерте занял свой пост в мае 2016 года. Одним из его предвыборных обещаний было ведение жестокой борьбы с наркопреступностью, также он хотел вернуть смертную казнь. Всего за пять месяцев правления Дутерте уже успел послать "к черту" Евросоюз, обозвать президента США Барака Обаму и генсека ООН Пан Ги Муна, а также американского посла на Филиппинах Филипа Голдберга.

Евросоюз не угодил

Дутерте отреагировал в среду на принятие резолюции парламента ЕС о наркоторговле. В ней Брюссель потребовал проводить подобные кампании в полном соответствии с государственными и международными обязательствами, чего, по мнению чиновников Евросоюза, президент Филиппин как раз и не делает. В ответ Дутерте послал "к черту" весь Евросоюз.

«Я прочитал, что Евросоюз осуждает мои действия. Скажу им в ответ — да пошли вы», — заявил он и поднял вверх средний палец.

Генсек ООН умом не вышел

9 сентября президент Филиппин назвал Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна "дураком". Дутерте таким образом отреагировал на критику со стороны генсека по поводу нарушения прав человека у него в стране.

«Я сказал себе — это еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне их не жаль», - подчеркнул он.

Фото: TASS/AP/Seth Wenig

​​​​​​​



Обаме тоже досталось

За несколько дней до этого Дутерте порекомендовал Бараку Обаме не вмешиваться во внутренние дела страны и описал сущность своего американского коллеги в нецензурных выражениях. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.

После президент Филиппин заявил, что сожалеет о своем высказывании в адрес американского лидера. Перед этим президент США заявил, что попросил своих советников оценить, будет ли продуктивной встреча с лидером Филиппин. Судя по всему, ответ был положительным, потому что позже встреча двух президентов - США и Филиппин - состоялась.

Фото: TASS/AP/Bullit Marquez

Посол оказался не ко двору

В начале августа глава Филиппин оскорбил посла США на Филиппинах Филипа Голдберга. Он заподозрил американского представителя во вмешательстве во внутренние дела страны. Президент назвал Голдберга сукиным сыном и гомосексуалистом.