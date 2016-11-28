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Понедельник,
28 ноября
2016 года
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Евтушенко напишет роман о Фиделе Кастро и революции на Кубе

Такое заявление сделал сам поэт

Поэт Евгений Евтушенко заявил о своем намерении написать роман о революции на Кубе в 1959 году, а также о лидере страны Фиделе Кастро. Как пояснил поэт, роман о начале кубинской революции он задумал давно, поскольку был свидетелем ряда событий. Он также отметил, что большое впечатления на него произвели многочасовые речи Кастро.

«Я тогда работал поэтическим корреспондентом и мне очень нравился молодой лидер страны. А я приехал из той страны, где политики читали свои речи только по бумажке. Я увидел человека, который мог произносить три-четыре часа вдохновенной речи, причем это было не деланное вдохновение, а истинное», — рассказал Евтушенко.

Фидель Кастро, по словам Евтушенко, отличался либеральными нравами, не пользовался охраной и свободно передвигался по улицам, сообщает телеканал «360».

Известие о смерти 90-летнего кубинского лидера Фиделя Кастро пришло 25 ноября. Об этом сообщил его брат, лидер страны Рауль Кастро, в обращении по национальному телевидению.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Евтушенко напишет роман о Фиделе Кастро и революции на Кубе

Такое заявление сделал сам поэт

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