Российская делегация во главе с Володиным прибыла на Кубу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Гавану для участия в церемонии прощания с бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро. Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту Хосе Мартин.



«Мы прибыли в Гавану по поручению президента нашей страны Владимира Путина. Мы планируем принять участие в траурных мероприятиях в связи с кончиной великого сына кубинского народа», — сказал Володин, выступая в аэропорту перед журналистами.



«В России Кастро знают, уважают и любят, — отметил он. — С именем лидера кубинской революции команданте Фиделя связана независимость Кубы, но это человек, который принадлежит не только Кубе, он принадлежит всему миру, потому что именно с его именем связана борьба за свободу и права граждан, поэтому мы чтим его память и считаем, что его имя уже вошло в историю».



В составе российской делегации прибыли также первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников (КПРФ), глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), член этого комитета Сергей Железняк (ЕР) и депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).



Фидель Кастро, при жизни ставший одним из символов кубинской революции, скончался 26 ноября. Его тело было кремировано, церемония прощания с прахом продлится несколько дней, а похороны состоятся 4 декабря на кладбище святой Ифигении в Сантьяго-де-Куба.



Российская делегация примет участие в церемонии прощания и, как ожидается, в траурном митинге, который состоится в Гаване 29 ноября в семь часов вечера по местному времени.



После этого парламентарии вылетят в Москву, чтобы 1 декабря присутствовать в Кремле на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

