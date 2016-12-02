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Украинские военные решили продолжить пуск ракет рядом с Крымом

Маневры должны продолжиться, как только позволят погодные условия

Несколько пусков ракет рядом с Крымом значатся в планах украинских военных и на второй день учений. В частности, планируется отработка авиации по воздушным целям. Об этом заявил начальник пресс-центра воздушного командования «Юг» Владимир Крыжановский в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что маневры будут продолжены, как только погодные условия станут благоприятными. Крыжановский также отметил, что первый день учений прошел согласно плану.

Накануне в Украине начались рассчитанные на два дня ракетные стрельбы в рамках учений. В планах ВСУ испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300.

Украинские военные отметили, что зона проведения маневров находится не далее, чем в 30 км от Крыма. Как сообщили в Росавиации, Украина уведомила Россию, что зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды–подальше от территориальных вод РФ, сообщает телеканал «Звезда».

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Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

Украинские военные решили продолжить пуск ракет рядом с Крымом

Маневры должны продолжиться, как только позволят погодные условия

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