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МВД: в полицию не поступало заявки на сопровождение автобуса в ХМАО

В ведомстве подтвердили, что не знали о следовании по маршруту транспорта с детьми

В полицию ХМАО не поступало заявки на сопровождение автобуса с детьми, который следовал в Нефтеюганск и попал в ДТП на 926-м километре трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск, заявили в ведомстве.

Представитель МВД уточнила, что заявку на сопровождение полицией следовало подавать в обязательном порядке. Она подтвердила, что проверка по факту ДТП выявила отсутствие такой заявки.

«В ходе проверки по факту ДТП установлено, что в УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре заявки на сопровождение автобуса автопатрулем госавтоинспекции не поступало», — сказали в МВД.

Напомним, к месту ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вылетели министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и глава СК РФ Александр Бастрыкин, которые будут координировать оказание помощи пострадавшим и ход следствия по делу о ДТП.

Между тем в Росавтодоре сообщили о восстановлении движения в районе аварии.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

МВД: в полицию не поступало заявки на сопровождение автобуса в ХМАО

В ведомстве подтвердили, что не знали о следовании по маршруту транспорта с детьми

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