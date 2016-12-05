Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Медведев поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана

Российский премьер пожелал политику успехов в реализации намеченного курса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил экс-премьера Узбекистана Шавката Мирзиеева с избранием на пост президента республики в ходе телефонного разговора в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Дмитрий Медведев поздравил Шавката Мирзиеева с победой на президентских выборах, пожелал успехов в реализации намеченного курса», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве также отметили, что «Мирзиеев подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-узбекского сотрудничества».

В понедельник стало известно, что Мирзиеев одерживает победу на выборах президента республики, набрав 88,61% голосов избирателей. Ранее с избранием на пост Мирзиеева поздравил президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Выборы в Узбекистане: кто после Каримова

Победил Мирзиеев

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Медведев поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана

Российский премьер пожелал политику успехов в реализации намеченного курса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке