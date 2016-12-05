Медведев поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил экс-премьера Узбекистана Шавката Мирзиеева с избранием на пост президента республики в ходе телефонного разговора в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Дмитрий Медведев поздравил Шавката Мирзиеева с победой на президентских выборах, пожелал успехов в реализации намеченного курса», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве также отметили, что «Мирзиеев подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-узбекского сотрудничества».

В понедельник стало известно, что Мирзиеев одерживает победу на выборах президента республики, набрав 88,61% голосов избирателей. Ранее с избранием на пост Мирзиеева поздравил президент России Владимир Путин.



