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Минобороны сообщило о состоянии раненного при обстреле в Алеппо медика

Состояние Вадима Арсентьева оценивается как стабильное

Пострадавшего при обстреле российского госпиталя в Алеппо врача Вадима Арсентьева доставили на авиабазу Хмеймим, где ему сделали сложную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Получивший тяжелые ранения в Алеппо врач-педиатр Вадим Арсентьев ночью вертолетом, оборудованным специальным медицинским модулем, был доставлен на аэродром Хмеймим», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что после операции высокой сложности состояние врача оценивается как стабильное.

В ведомстве добавили, что после операции Арсентьева на специально оборудованном военно-транспортном самолете отправили в один из центральных клинических госпиталей Министерства обороны.

В минувший понедельник российское Министерство обороны сообщило о том, что в результате атаки террористов в Алеппо погибла военнослужащая-медик из РФ, еще двое медработников получили ранения. Позже стало известно о гибели еще одной военнослужащей-медика. Как сообщило «Федеральное агентство новостей», министр обороны России Сергей Шойгу поручил оказать всю необходимую помощь семьям двух погибших и одного раненного при обстреле госпиталя в Алеппо медиков.

Как заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, атаку совершили террористы так называемой сирийской оппозиции, которую поддерживают США. Позже в Госдепе отметили, что Вашингтон никогда не дает оппозиционерам координаты для нанесения ударов».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление «скромной» реакцией мирового сообщества на обстрел госпиталя. Представитель Кремля также отметил, что экстремистам предоставили его точные координаты.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Минобороны сообщило о состоянии раненного при обстреле в Алеппо медика

Состояние Вадима Арсентьева оценивается как стабильное

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