Путин об экономике: нужны открытость и хороший инвестклимат

Российский лидер Владимир Путин призвал чиновников избегать разделительных линий с внешним миром в сфере экономики и напомнил о задаче вернуть ее к росту выше среднемирового трехпроцентного уровня.

В среду президент обсудил экономическую стратегию с Советом безопасности, в который входят топ-чиновники и руководители силовых структур.

Не закрываться

Путин напомнил своим собеседникам о возрастающей глобальной экономической конкуренции за рынки, технологии и капиталы, а также сопутствующих санкционных режимах и ограничениях, зачастую имеющих политическую подоплеку.

После присоединения Крыма к России западные страны ввели против нее санкции, в ответ Москва применила асимметричную меру в виде продуктового эмбарго.

«Наш главный, фундаментальный ответ заключается в том, чтобы наращивать свой собственный экономический потенциал. Не закрываться при этом от мировой экономики, а повышать свою эффективность», — подчеркнул глава государства.

Инвестклимат

Он также выделил важность хорошего инвестиционного климата и конкурентоспособности национальной юрисдикции.

«Нужно в конце концов добиться, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в иностранную юрисдикцию. Ругать их часто здесь не за что: они идут туда, где чувствуют большую безопасность и большую отрегулированность всех инструментов», — пояснил Путин.

«И нам нужно добиться такого», — добавил президент.

Финансы

Касаясь вопросов финансовой системы России, Путин отметил важность продолжения процесса ее санации, а также повышения доступности кредитов для реального сектора.

После падения мировых цен на нефть два года назад российский Центробанк резко повысил стоимость денег в экономике, с тех пор в адрес властей сыплются упреки в недоступности финансирования.

«Следует снижать и зависимость национальной денежной кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках», — сказал глава государства.

Выход из кризиса

Говоря о кризисе, Путин повторил сформулированную в начале декабря 2016 года задачу за три-четыре года вернуть Россию к росту экономики выше среднемирового темпа, составляющего около 3% в год.

В 2015 году российская экономика снизилась на 3,7%, и 2016 год также завершит в отрицательной зоне.



«Выйти на темпы роста выше мировых нужно уже на рубеже 2019 – 2020 годов», — пояснил президент.

Во вторник он включил эту задачу в список поручений, зафиксированных по итогам оглашения ежегодного послания к парламенту.

Путин также напомнил, что до кризиса речь шла «о больших темпах роста», но теперь власти «должны соответствующим образом корректировать свои планы».