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The Times продолжит работу над компрометирующей статьей о Порошенко

Ранее адвокатская контора, занимающаяся делами Порошенко, пригрозила журналисту издания Максиму Такеру судом, если будет опубликован материал о взятках, которые давал президент Украины

Работа над статьей для издания The Times о взятках, которые давал президент Украины Петр Порошенко, будет продолжена, невзирая на угрозы со стороны украинского лидера. Соответствующее заявление сделал автор материала Максим Такер в интервью украинским СМИ.  

Однако, Такер подчеркнул, что опубликует компромат на украинского главу лишь в том случае, если сможет доказать обоснованность обвинений в адрес Петра Порошенко.  

Напомним, адвокатская контора, занимающаяся делами Порошенко, пригрозила британскому журналисту судом в том случае, если будут опубликованы обвинения бывшего депутата рады Александра Онищенко против главы украинского государства.  

Ранее депутат Онищенко обвинил Порошенко в покупке голосов в парламенте для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что у него есть подтверждающие это записи разговоров с президентом Украины, которые он записал на наручные часы.  

Как сообщает «РИА Новости», британская адвокатская компания Atkins Thomson получила от украинских властей задание предотвратить публикацию обвинений Онищенко. В компании отметили, что будут подавать в суд на любое европейское СМИ за публикацию этих материалов. 

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

The Times продолжит работу над компрометирующей статьей о Порошенко

Ранее адвокатская контора, занимающаяся делами Порошенко, пригрозила журналисту издания Максиму Такеру судом, если будет опубликован материал о взятках, которые давал президент Украины

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