Советник Трампа в Москве: ключевые оценки

В Россию он приехал пообщаться с бизнесменами и политиками, при этом в Кремле у него встреч не было.

Бизнес вместо безопасности

По словам Пейджа, Москва и Вашингтон могли бы продвинуться в нормализации отношений, при этом США «следует быть честным партнером и перестать бороться за сферы влияния».

«Чем меньше мы будем уделять внимания проблемам безопасности, если мы сконцентрируемся на вопросах экономики, тем скорее мы сможем достичь успехов», — пояснил он.

В отношениях России и США «очень много упущенных возможностей», считает Пейдж.

«Существуют стереотипы, что Россия — это отсталая страна. Это не так», — заявил представитель предвыборного штаба.

Сечин и Греф

В своей презентации Пейдж выделил конкретных российских бизнес-лидеров, чьи усилия могли бы способствовать восстановлению отношений с США.

Среди таких «драйверов» оказались влиятельные менеджеры двух госкомпаний — глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель Сбербанка Герман Греф.

«Мы должны вернуться к бизнесу, понять, что сотрудничество — главное в наших отношениях», — добавил представитель команды будущего американского лидера.

По его словам, в обеих странах «коллеги — опинион-лидеры — все должны сотрудничать».

Санкции сохранятся

Хотя советник команды Трампа «с оптимизмом» смотрит на будущее двусторонних отношений, тем не менее пока об отмене антироссийских санкций речи не идет.

«Думаю, что еще рано говорить о перспективах снятия санкций», — пояснил Пейдж.

В то же время с приходом в Белый дом новой команды «мы сможем достичь важных подвижек», добавил он.

О «руке Москвы»

Комментируя звучащие в адрес Трампа обвинения в том, что своей победой он обязан якобы имевшему месту вмешательству России, представитель избранного президента США отметил, что этот фактор преувеличен.

«Думаю, роль России преувеличена, и пока не будет предоставлено доказательств, спекулировать на эту тему не стоит», — заявил он.



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